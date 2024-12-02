Üye Girişi
Haberler
Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu

Muhaliflerin eline geçen hastaneyi savaş uçaklarıyla vurdular

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret

Esad'la görüşen kritik isim saatler sonra Türkiye'ye geldi
Türkiye'nin en zengin 2 kadını

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını

ÜNİPERSEN'den Meclis'teki Kanun Teklifine Eleştiri: Sözler Tutulmalı

ÜNİPERSEN'den Meclis'teki Kanun Teklifine Eleştiri: Sözler Tutulmalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÜNİPERSEN Genel Merkezi, meclise sunulan 657 sayılı kanun değişikliği teklifinde kamu çalışanları ve emeklilere verilen sözlerin yer almadığını belirterek, teklifin revize edilmesi çağrısında bulundu.

ÜNİPERSEN Genel Merkezi, meclise sunulan 657 sayılı kanun değişikliği teklifine yönelik bir açıklama yayımladı. Açıklamada, seçim öncesi kamu çalışanlarına ve emeklilere verilen sözlerin teklif metninde yer almadığı vurgulanarak, teklifin revize edilmesi çağrısı yapıldı.

Meclise gelen kanun teklifinde, 1. dereceye gelen memurlar için 3600 ek gösterge düzenlemesi, yardımcı hizmetler sınıfındaki çalışanların öğrenim durumlarına uygun kadrolara geçirilmesi, seyyanen zammın emekli maaşlarına yansıtılması, Üniversite Çalışanlarının Tayin Nakil Hakkı gibi önemli taleplerin yer almadığı belirtildi.

"Kamuoyuna verilen sözler bağlayıcıdır"

ÜNİPERSEN, kamuoyuna açık şekilde verilen vaatlerin taraflar arasında bağlayıcı olduğunu hatırlatarak, yetkilileri sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.

Revizyon çağrısı

ÜNİPERSEN, mevcut teklifin yeniden ele alınması ve taleplerin karşılanması gerektiğini belirtti. Açıklamada, kamu çalışanlarının ve emeklilerin daha fazla mağdur edilmemesi gerektiği vurgulanarak, meclise çağrıda bulunuldu: "Kanun teklifi mutlaka revize edilmeli, seçim öncesinde memura ve emekliye verilen sözler tutulmalıdır. 1. Dereceye Gelen Tüm Memurlara 3600 Ek Gösterge Düzenlemesinin olmadığı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın (YHS) kaldırılmadığı, Emekli Maaşlarına Yansıtılmayan Seyyanen Zammın ve Üniversite Çalışanlarının Tayin Nakil Düzenlemesinin olmadığı kısacası Memurun olmadığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki düzenleme kabul edilemez. ÜNİPERSEN olarak, kamu çalışanlarının ve emeklilerin haklarını savunmak için her şartta alanda ve mecliste olacağız. Verilen sözlerin tutulması, mağduriyetlerin sona erdirilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Silah zoruyla yıldız futbolcunun milyonlarını çaldılar
img

Hava sıcaklığı eksi 20 derece ölçüldü: Şelale buz tuttu
img

Muhaliflerin kontrolündeki şehre uçaklarla bomba yağdırdılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Aralık Yenimahalle, Mamak, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 2-3 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 2-3 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 2-3 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gelinim Mutfakta 2 Aralık Sonuçları KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 2 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Aralık Ödemiş, Menemen, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! FB Gaziantep maçı nereden izlenir? 3 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Aslan, Yengeç burcu yorumu! 3 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.