UNIFIL Deniz Görev Kuvveti Komutanı TCG FATİH gemisini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı, UNIFIL Deniz Görev Kuvveti Komutanı Tuğamiral Dirk Gartner'ın, Lübnan açıklarında görev yapan TCG FATİH gemisini ziyaret ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) görevine katılan TCG FATİH fırkateynimiz, UNIFIL Deniz Görev Kuvveti Komutanı Tuğamiral Dirk Gartner ve beraberindeki heyet tarafından ziyaret edildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA