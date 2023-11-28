UNICEF, Dünya Medya Zirvesi'nde çocuk haklarını gündeme getirecek

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1. Çin'in Büyük Körfez Bölgesi'nden çeşitli görüntüler

5. Çocuklardan çeşitli görüntüler

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Çin Ofisi'nin İletişim ve Hukuk Şefi Andrew Brown, çocukların hikayelerini konu alan haberlerin daha fazla medya kuruluşunda yer almasını teşvik etmek için yaklaşan Dünya Medya Zirvesi'nin büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Brown, Pazartesi günü Beijing'de Xinhua ile yaptığı söyleşi sırasında söz konusu ifadeleri kullandı.

"Dünya Medya Zirvesi'ni sabırsızlıkla bekliyorum. Bu organizasyonu düzenlediği için Xinhua'ya teşekkür etmek istiyorum. UNICEF için bu zirve, medyada çocuk haklarını gündeme getirmek ve çocukların hikayelerini konu alan haberlerin daha fazla medya kuruluşunda yer almasını sağlamak açısından büyük bir fırsat. Çocukların hikayelerini anlatmanın ve bu konuları kamuoyuna taşımanın yeni yollarını deneyip bulmak için fikir ve görüş alışverişinde bulunmaya hazırım."

UNICEF yetkilisi, çocuk haklarının korunmasının teşvik edilmesinde medyanın önemli rolünden övgüyle bahsetti.

"Çocuk haklarının korunmasını teşvik etmede medyanın gerçekten önemli rolü olduğunu düşünüyorum.

Artık çocukların çok geniş bir yelpazede hakları var. Dolayısıyla, bu hakların nerelerde iyi işlediğine ve hangi alanlarda daha fazla şeyin yapılabileceğine ışık tutmak istiyoruz. Medyanın bunu yapmamıza yardımcı olduğunu düşünüyorum. Kendilerinin de söylediği gibi, çocukların sesinin duyurulmasında medyanın da üzerine düşen bir rol var. Çocuklarla ilgili konularda haber yaparken özellikle göz önünde bulundurulması gerekenler var. Ayrıca haberlerin çocuklara karşı sorumlu, yaşlarına uygun ve duyarlı şekilde yapılmasını sağlamamız gerekiyor. En önemlisi, çocukların hikayelerini haberleştirirken o çocukların daha büyük bir riske atılmasını önlemek lazım."

Brown, 2009 yılından bu yana ortaklık yapan UNICEF ve Xinhua arasındaki işbirliğinin gelecekte daha fazla çocuğa yardımcı olmasını umuyor.

"UNICEF Çin, 2009 yılından bu yana Xinhua ile ortaklık yapıyor. Hem UNICEF hem de Xinhua çocukların hikayelerini anlatmakla ilgileniyor. Ayrıca çocukların sorunlarını da savunuyor ve onların sesini duyurmak için Xinhua ve diğer ortaklarla birlikte çalışıyoruz.

Gerçekten yapmak istediğimiz bir diğer şey ise yurtdışında Çin'in finanse ettiği programlar hakkında daha fazla hikaye anlatmak. Çin'in Afrika ve Asya ülkelerindeki çocukların gelişimine nasıl yardımcı olduğuyla ilgili haberler. Sonuçta anlatabileceğimiz daha pek çok hikaye var. Her zaman yardım edebileceğimiz daha fazla çocuk var. Bu nedenle ortaklığımızı sürdürmek ve büyütmek için sabırsızlanıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)