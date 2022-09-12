AK Partili Ünal: NATO kurallarını ihlal eden Yunanistan'a İzmir'den tepki bekledik ama gelmedi

Kayseri'de düzenlenen Kahramanmaraşlılar Kültür ve Sanat Festivali'nde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bin yıldır Türk yurdu olan Anadolu'da bütün insanların kardeşlik içerisinde yaşadığını ifade etti. Ünal, "Biz Selçuklu ile Osmanlı ile ve bugün kuruluş savaşında kurduğumuz cumhuriyetin arkasında olmanın özgüveni içerisindeyiz. Biz değişmeyi kabul etmiyoruz, biz bin yıldır bu topraklarda kimliğimizi, dirliğimizi, karakterimizi ve ruhumuzu koruyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bu toprakların ruhunu bizim yüce ecdadımız inşa etti. Kayserili Alaaddin Keykubat'ı unutursanız, Mimar Sinan'ı unutursanız karakterinizi ve kimliğinizi unutursunuz. İşte biz bugün burada Kayserilisi ile Kahramanmaraşlısı, Yozgatlısı, Erzurumlusu ile bu topraklarda ruhunu yaşatan ecdadı unutmayacağız" dedi.

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