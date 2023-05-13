Ümraniye Halk Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her türlü farklılığın ötesine geçerek her bir insanımızı bağrına basan sevgi köprüleri...
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Ümraniye Halk Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her türlü farklılığın ötesine geçerek her bir insanımızı bağrına basan sevgi köprüleri kurduk" dedi.
Ümraniye Halk Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her türlü farklılığın ötesine geçerek her bir insanımızı bağrına basan sevgi köprüleri kurduk" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika