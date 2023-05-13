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Ümraniye Halk Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Her türlü farklılığın ötesine geçerek her bir insanımızı bağrına basan sevgi köprüleri...

Ümraniye Halk Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her türlü farklılığın ötesine geçerek her bir insanımızı bağrına basan sevgi köprüleri...

Politika Haberleri

Ümraniye Halk Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her türlü farklılığın ötesine geçerek her bir insanımızı bağrına basan sevgi köprüleri kurduk" dedi.

Ümraniye Halk Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her türlü farklılığın ötesine geçerek her bir insanımızı bağrına basan sevgi köprüleri kurduk" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Ümraniye Politika Haberler

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