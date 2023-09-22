Ümraniye Belediyesi'nden 3 AK Partili meclis üyesi istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

İstanbul'un Ümraniye Belediyesi'nden AK Partili 3 meclis üyesi, partilerinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katıldı.

İstanbul'un Ümraniye ilçe belediyesinden AK Parti Meclis üyeleri Orçun Şekercioğlu, Osman Affan Özkan ve Mehmet Mantar, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde yeni rozetlerine kavuştu. Yeniden Refah Partisi'nin yeni üyelerine rozetlerini takan Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, "Bugün mübarek Cuma gününde Yeniden Refah Partisi Genel Merkezimizde çok hayırlı bir adım atıldı. Ümraniye AK Parti Belediye Meclis Üyesi aynı zamanda Belediye Başkan Vekili Orçun Şekercioğlu ve kendisiyle birlikte iki meclis üyemiz daha AK Parti'den Yeniden Refah Partimize katıldılar. Kendilerine rozetlerini taktık. Partimize katılımlar Türkiye genelinde büyük bir hızla devam ediyor. Bundan sonra daha da hızlanarak devam edecek. Ümraniye Belediyemizde de Yeniden Refah Partisi Meclis Grubumuz bu arkadaşlarımız sayesinde kurulmuş olacak. Partimize katılan arkadaşlarımıza, ülkemize, partimize hayırlı olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partili Ümraniye Belediye Meclisi ikinci Başkanvekili Orçun Şekercioğlu ise yaptığı açıklamada, "Hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'da da Ümraniye'mizde de Yeniden Refah Partili belediyelerin görevi devralması için azim ve kararlılıkla çalışacağız. İstanbul'da Yeniden Refah vakti diyeceğiz. Yapılacak ilk meclis toplantısında da dilekçemizi vermek suretiyle grubumuzu kurmuş olacağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi'ne katılımlar devam ediyor

Öte yandan, Yeniden Refah Partisi'ne katılımlar yurdun dört bir yanında da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Samsun Ladik Belediyesi meclis üyeleri AK Partili Kadir Akman ve MHP'li Şaban Tektaş, Yeniden Refah Partisi'ne katılmıştı. Geçtiğimiz gün ise rozetlerini Genel Başkan Erbakan'ın taktığı DYP İstanbul İl Başkanı Erdoğan Demirok ve bazı DYP ilçe başkanlarının da aralarında olduğu 250 kişi, İstanbul'da düzenlenen rozet takma töreniyle Yeniden Refah Partisi'ne katıldı. - ANKARA