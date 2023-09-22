Ümraniye Belediyesi'nden 3 AK Partili meclis üyesi istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

Ümraniye Belediyesi'nden AK Partili 3 meclis üyesi, partilerinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan İstanbul Ümraniye Belediyesi AK Parti meclis üyeleri Orçun Şekercioğlu, Osman Affan Özkan ve Mehmet Mantar'a rozetlerini takdim etti. Başkan Erbakan, yaptığı açıklamada, "Ümraniye AK Parti Belediye meclis üyesi aynı zamanda Belediye Başkan Vekili Orçun Şekercioğlu ve kendisiyle birlikte iki meclis üyemiz daha AK Parti'den Yeniden Refah Partimize katıldılar. Kendilerine rozetlerini taktık. Partimize katılımlar Türkiye genelinde büyük bir hızla devam ediyor. Bundan sonra daha da hızlanarak devam edecek. Ümraniye Belediyemizde de Yeniden Refah Partisi Meclis Grubumuz bu arkadaşlarımız sayesinde kurulmuş olacak. Partimize katılan arkadaşlarımıza, ülkemize, partimize hayırlı olsun inşallah" dedi.

ŞEKERCİOĞLU: 'AZİM VE KARARLILIKLA ÇALIŞACAĞIZ'

Yeniden Refah Partili Ümraniye Belediye Meclisi ikinci Başkan vekili Orçun Şekercioğlu ise yaptığı açıklamada, "Hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'da da Ümraniye'mizde de Yeniden Refah Partili belediyelerin görevi devralması için azim ve kararlılıkla çalışacağız. İstanbul'da 'Yeniden Refah vakti' diyeceğiz. Yapılacak ilk meclis toplantısında da dilekçemizi vermek suretiyle grubumuzu kurmuş olacağız" diye konuştu.