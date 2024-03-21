Ümit Özlale: İzmir Belediyesi Kendi Gelirini Yaratır Duruma Gelecek

İyi Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, seçilmesi halinde kentin ihtiyaçları için Ankara'dan para gönderilmediği şikayetinde bulunmayacağını, belediyenin kendi gelirini yaratır duruma geleceğini belirtti.

Özlale, İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından İZTO binasında düzenlenen sohbet toplantısına katıldı.

İzmir'i 100 yıl önce İktisat Kongresi'nin yapıldığı, sanayinin, kalkınmanın başkenti ve vizyon şehri haline getirme hedefiyle yola çıktıklarını, seçilmesi halinde İzmir'i yeniden sanayinin öncüsü, fırsatların ve zenginliğin şehri yapmak istediğini anlatan Özlale, bir iktisatçı olarak belediyeyi kendi gelirlerini yaratır hale getireceğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her 100 lirasının 90 lirasının Ankara'dan geldiğini dile getiren Özlale, belediyesi bütçesinin ilk 5 yılda yüzde 20, sonraki 5 yılda ise yüzde 40'ını kendi ürettiği projelerden karşılar duruma geleceğini anlattı.

Özlale, şunları kaydetti:

"'Bizim böyle ihtiyaçlarımız var ama Ankara'dan para gelmiyor.' Bunu benden duymayacaksınız. İlk başta kendi gelirimizi yaratacağız. İkincisi mevcut gelirimizi daha iyi koşullarda harcayacağız. Ben gururla söylüyorum ki iyi bir ekonomistim, iyi bir iktisatçıyım. İzmir yeniden kendi gelirini yaratır, harcamalarında ihtiyaç sıralamasını doğru düzgün yapar ve sizler de bundan sonra 'Ankara'dan para gelmiyor' mazeretini hiçbir zaman duymazsınız."

Özlale, liman bölgesinin hızla dönüştürülmesi gerektiğini, çalışan kadınlar için İzmir'in sokaklarını yeniden güvenli hale getirmek için aydınlatmaya önem vereceklerini, su faturalarını realistik bir hesapla yüzde 35 düşürmek ve toplu ulaşım hizmetini 24 saate çıkarmak istediklerini söyledi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de Özlale'nin teknoloji kampüsleri, bitkisel üretim, tarım organize bölgesi, girişimcilik merkezi, balıkçılığın desteklenmesi ve lojistik ticaret merkezleri gibi projelerini önemli bulduklarını kaydetti.

Toplantıya İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Ürün ve iş dünyası temsilcileri katıldı.