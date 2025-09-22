Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin Gaziantep İl Başkanlığını Açtı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Gaziantep il başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Partililerle birlikte açılış kurdelesini kesen Özdağ, daha sonra il binasını gezdi.

Özdağ toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Zafer Partisinin şu anda yükselişte olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Nasıl yükseliş içinde olduğunu sahaya çıkarak insanlara dokunarak görün. Anketlerin gösterdiğinden çok daha hızlı ve fazla yükseliyoruz. Önümüzdeki seçimden sonra Zafer Partisi kadroları Türkiye'yi yöneten kadrolar olacak."