Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin Gaziantep İl Başkanlığını Açtı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partinin Gaziantep il başkanlığının açılışında yaptığı konuşmada, partinin yükselişte olduğunu ifade etti ve gelecekte Türkiye'yi yöneten kadrolar arasında olacaklarını duyurdu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Gaziantep il başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.
Partililerle birlikte açılış kurdelesini kesen Özdağ, daha sonra il binasını gezdi.
Özdağ toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Zafer Partisinin şu anda yükselişte olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Nasıl yükseliş içinde olduğunu sahaya çıkarak insanlara dokunarak görün. Anketlerin gösterdiğinden çok daha hızlı ve fazla yükseliyoruz. Önümüzdeki seçimden sonra Zafer Partisi kadroları Türkiye'yi yöneten kadrolar olacak."
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Politika