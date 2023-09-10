Ümit Özdağ ve partililer, İnebolu'dan Ankara'ya yürüdü

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve partililer, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Ankara'ya 'İstiklal Yolu Zafer Yürüyüşü' yaptı.

Zafer Partisi, Kurtuluş Savaşı'nda Karadeniz üzerinden gelen silahların, Ankara'ya ulaştırılmasında kullanılan İnebolu ile Ankara arasındaki 'İstiklal Yolu' güzergahında 'İstiklal Yolu Zafer Yürüyüşü' düzenledi. Genel Başkan Ümit Özdağ ve partililerin 28 Ağustos'ta başlattığı yürüyüş, bugün Anıtkabir önünde son buldu. 14 günlük yürüyüşün ardından Anıt Park'ta basın mensuplarına açıklama yapan Özdağ, "Cumhuriyetin 100'üncü yılını kutladığımızı, bütün Türk toplumuna hatırlatmak için yürüdük. Böylece hem İstiklal Yolu'na dikkat çekmiş olduk hem de Cumhuriyetimizin ne zorluklarla kurulduğunu bir ölçüde biz de yaşamış, görmüş olduk. Cumhuriyetimizi kuran, başta Atatürk olmak üzere, bütün kadroya, şehitlerimize ve gazilerimize minnetlerimizi tekrar sunma fırsatı bulduk. Türkiye Cumhuriyeti, 1071 yılı ile 1922 arasında devam eden, 851 sene süren, birleşik bir Avrupa'ya karşı kesintisiz savaştan sonra milyonlarca kilometrekare toprak ve milyonlarca insan yitirdikten sonra kurulmuştur" dedi.

'VATANIMIZI VE BAĞIMSIZLIĞIMIZI SAVUNMAKTA KARARLIYIZ'

Yürüyüş ile bir vefa görevini de yerine getirdiklerini belirten Özdağ, "100'üncü yılını kutlamakta olduğumuz Cumhuriyetimiz, bize Mustafa Kemal Paşa'nın, cephede vuruşan kahraman askerlerin ve cephe gerisinde hizmet gören Şerife Bacılar'ın aziz bir emanetidir. Bu emanete, atalarımız gibi canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. 100'üncü yılı görmek istemeyen, kutlamak istemeyen veya bağımsızlığımıza göz dikenlere buradan söylenecek bir sözümüz var; Cumhuriyetimiz kolay kurulmadı ve asla yenilmeyecek. Zafer Partisi olarak, vatanımızı ve bağımsızlığımızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız. Yaşasın, Türkiye Cumhuriyeti" diye konuştu. Özdağ ve partililer, basın açıklamasının ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Özdağ, burada Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı.