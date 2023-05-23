Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu Mutabakat Metni Üzerinde Çalıştılar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek mutabakat metni üzerinde çalıştı. Detaylar yarın Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenecek ortak basın toplantısında açıklanacak.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabında; "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık. Yarın saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları büyük Türk milleti ile paylaşacağız" açıklamasını yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bu akşam saatlerinde görüştüğünü duyurdu. Özdağ, Twitter hesabında görüşmede çekilen fotoğrafları paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

"Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık. Yarın saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız."