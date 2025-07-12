Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: 'Türkiye'nin Birliğine ve Dirliğine El Sürdürmeyeceğiz'

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'nin birliğine ve dirliğine el sürdürmeyeceklerini belirterek, "Bundan emin olun asla umutsuzluğa kapılmayın. Aziz Atatürk'ün söylediği gibi 'umutsuz durum yoktur, umutsuz adam vardır" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki partisinin yeni il binası ve binanın zemin katındaki Zafer Kültür Kafe'nin açılışına katıldı. Partililer tarafından karşılanan Ümit Özdağ, açıklamalarda bulundu. Ümit Özdağ, "Buraya gelirken AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledim. Bu konuşmada Erdoğan, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti'nin ittifakını ilan etti. Bu ittifakla birlikte önümüzdeki günlerde neler yapacaklarını hep birlikte göreceğiz. Biz neler yapacaklarını biliyoruz. Yapmaya başladıkları zaman Türk milleti de görecek. Size söz veriyorum tek başıma kalsam dahi sonuna kadar bu ittifakın yapacaklarına direneceğim ama biliyorum tek başıma kalmayacağım. Türk milletinin büyük bir çoğunluğu bizim arkamızda, bizim yanımızda olacak. Vatansever AK Partililer, Milliyetçi Hareket Partililer de bizim yanımızda olacak. Bu mücadeleyle Türkiye'nin birliğine, dirliğine el sürdürmeyeceğiz. Bundan emin olun asla umutsuzluğa kapılmayın. Aziz Atatürk'ün söylediği gibi 'umutsuz durum yoktur, umutsuz adam vardır.' Biz umutsuz değiliz geleceğe umutla bakıyoruz. Geçtiğimiz bin senede Anadolu coğrafyasında büyük badireler atlattık. Bundan sonra da önümüze çıkan zorlukları inşallah aşacağız. Türk milleti hak ettiği zenginliğe kavuşacak. Türk milleti hak ettiği adalete kavuşacak bu düşman ceza hukuku uygulamaları sona erecek" ifadelerini kullandı.

Kurdele keserek yeni il binası ve kültür kafenin açılışını yapan Özdağ, partililerle çay içip sohbet etti.