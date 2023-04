MUHAMMET FATİH BAŞCI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türk halkının yüzde 90'ı, Türkiye'nin göçmenistan olmasına karşı. Türk halkının yüzde 90'ı; Türklüğün, Atatürk'ün anayasadan çıkartılmasına karşı… Atatürk ile kavga edenler, Türk milletine savaş açanlar, Türkiye'yi göçmenistan yapmaya çalışanlar, sandıkta gereken dersi seçmenden alacaklar" dedi.

Ümit Özdağ, bugün Burdur'da partisinin il binasının açılışına katıldı. Açılışın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdağ, şunları söyledi:

"Seçimler hızla yaklaşıyor. Biz de Zafer Partisi ve Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Bey'in çalışma ekipleri olarak bütün Türkiye'de çalışmalarımızı eşgüdüm halinde sürdürüyoruz. Bazı siyaset mühendislerinin yapmak istediğinin aksine, Türklüğü anayasadan çıkartmak, sığınmacılar için Türkiye'yi bir göçmenistan yapma projesi, Ata İttifakı ve Zafer Partisi'nin, Türk halkının desteğini alan direnciyle karşı karşıya kaldı. Türklüğü anayasadan çıkartmak isteyenler, Türk milletine, Türk milleti kavramına karşı savaş açanlar, Türkiye'yi göçmenistan haline getirmek isteyenler, Zafer Partisi'nin oluşturduğu cephe karşısında şaşkınlığa uğramış durumdalar. Zafer Partisi'nin arkasında, Sinan Oğan'ın arkasında, Türk milletinin tepkisinin her geçen gün yükselerek sandığa doğru ilerlediğini görüyoruz. Biz, manipüle anket sonuçlarını da biliyoruz, gerçek anket sonuçlarını da biliyoruz. Gerçek anket sonuçları sandıkta teyit edildiği zaman bazılarının nasıl büyük bir şaşkınlık yaşayacağını da şimdiden ifade edebilirim.

" TÜRK HALKININ YÜZDE 90'I, TÜRKİYE'NİN GÖÇMENİSTAN OLMASINA KARŞI"

Türk halkı, anayasadan Türklüğün çıkarılmasına, Türk milletinin HDP ile HÜDA PAR arasına sıkıştırılmasına izin vermeyecek. Türk halkı, Türkiye'nin Orta Doğululaştırılmasına izin vermeyecek. Bu izin vermemeyi de Zafer Partisi'ne desteğini açıklayarak gösterecek. Eğer bir kısım halkımız Ata İttifakı'na ve Zafer Partisi'ne destek vermezse bizim gibi düşünmedikleri için değil, bizim onlara yeterince ulaşamamamızdan bir nedenden dolayı bu seçimde destek vermeyecekler. Ancak biliyoruz ki Türk halkının yüzde 90'ı bizim gibi düşünüyor. Türk halkının yüzde 90'ı, Türkiye'nin göçmenistan olmasına karşı. Türk halkının yüzde 90'ı; Türklüğün, Atatürk'ün anayasadan çıkartılmasına karşı. Mevcut iki ittifak arasında hemen hemen hiçbir fark yok. Oysa Ata İttifakı ve Zafer Partisi, Türk halkını seçeneksiz olmaktan kurtarmıştır. Seçimler başlamadan önce bize 'oy bölüyorsunuz' diye serzenişte bulunan birçok insan, şimdi 'İyi ki varsınız. Siz olmasaydınız AKP'lileri, siz olmasaydınız FETÖ'cüleri Millet İttifakı listelerinden Meclis'e yollamak zorunda kalacaktık. Orada bir başka AK Parti varken niye biz buradaki AK Partilileri yollayalım' diyorlar.

" TÜRKİYE'Yİ GÖÇMENİSTAN YAPMAYA ÇALIŞANLAR, SANDIKTA GEREKEN DERSİ SEÇMENDEN ALACAKLAR"

Gördük ki demokrasi hakikaten güzel. Böylece liderler, halkın önüne her istediklerini koyamıyorlar. 'Ben, odunu koysam seçilirim' mantığıyla liste yapanlar, şimdi seçmenden gereken dersi alacaklar. Atatürk ile kavga edenler, Türk milletine savaş açanlar, Türkiye'yi göçmenistan yapmaya çalışanlar, sandıkta gereken dersi seçmenden alacaklar. Burdur'da da Zafer Partisi bir sürpriz yapacak. Bundan eminiz. Her yerde çünkü, gençlik başta olmak üzere Türk halkının, emekçilerin Zafer Partisi arkasındaki desteği her geçen gün yükseliyor. Biz de Türkiye'yi adım adım dolaşarak, insanlara dokunarak, el sıkışarak, kendimizi anlatarak, sorulan sorulara açık cevap vererek anlatıyoruz, izah ediyoruz, ikna ediyoruz. Bunu Burdur'da da yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz."