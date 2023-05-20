Ümit Özdağ, Sinan Oğan ile görüştü

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime katılan Sinan Oğan ile bir araya geldi.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime katılan Sinan Oğan ile bir araya geldi.

Dün, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da görüşen Sinan Oğan ile bugün bir araya geldi. Özdağ, Oğan ile sohbet ederken çekilen fotoğrafları Twitter'daki hesabından, "Sevgili Sinan Oğan ile gündemi değerlendiriyoruz" notuyla paylaştı.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023