Ümit Özdağ, Samsun'da Tarım ve Konut Projelerini Açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun'da yaptığı açıklamada, iktidara geldiklerinde tarımda ucuz kredi ve alım garantisi sağlayacaklarını, köy okullarını açacaklarını ve gençleri ev sahibi yapacak projeler gerçekleştireceklerini belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda basın mensuplarıyla buluşan Özdağ, burada yaptığı açıklamada, iktidara geldiklerinde Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nu kaldıracaklarını, köyleri tekrar kuracaklarını söyledi.

Köy okullarını açacaklarını belirten Özdağ, "Köye dönen tarımla, hayvancılıkla meşgul olmayı kararlaştıran insanlarımıza ucuz kredi vereceğiz, uzun vadeli. Yerli tohum ve yerli gübre konusunda ekonomik atağı gerçekleştireceğiz. Çiftçiye de belirlenen ürünlerde devlet olarak alım garantisi vereceğiz. Türk çiftçisini yabancı tekellerin eline, insafına terk etmeyeceğiz." dedi.

İktidara geldiklerinde hayata geçirecekleri projeyle 27 yaşına gelen bir gencin ev sahibi olabileceğini aktaran Özdağ, "Borcunu kira öder gibi ödeyecek. Araziyi devlet tahsis edeceği için masraf sadece bina inşaat bedeli kadar olacak. İnsanlar ancak böyle evlenebilir, geleceğe umutla bakabilir." ifadesini kullandı.

Özdağ, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Programa, Zafer Partisi Samsun İl Başkanı Alperen Carus ile partililer de katıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Politika
