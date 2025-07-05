Ümit Özdağ: PKK'nın Silah Bırakmasının Anlamı Kalmadı

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "'PKK silah bırakacak, terör bitecek' dendi. Buna itiraz ettik ve haklı çıktık. PKK sözcüleri şimdi 'Terörsüz Türkiye'ye bile karşı çıkıyorlar. YPG silah bırakacak mı, hayır; PJAK silah bırakacak mı, hayır. PKK'nın silah bırakmasının ne anlamı kaldı" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu toplantıları öncesi Ankara bir otelde basın toplantısı düzenledi. Özdağ, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin, "Türkiye güne yine sıkıyönetim dönemlerini, FETÖ'nün kumpaslarını hatırlatan yeni şafak operasyonuyla uyandı. Yakında dışarda hiçbir CHP'li belediye başkanı kalmayacak. AKP'li belediye başkanlarının yargıya ulaşan dosyaları ise incelemeye alınmıyor. Uzun yıllar Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı yapan ve kendi partisinin başbakanı tarafından kamuoyu önünde yolsuzlukla suçlanan Melih Gökçek ile ilgili yargı tarafından bir soruşturma başlatılmadan, herhangi bir belediye başkanına yönelik soruşturma kamuoyu tarafından geçersiz sayılır. Bu şekilde yapılan politikleşmiş ve düşman ceza hukuku yöntemiyle sürdürülen uygulamalar Türkiye'nin ihtiyacı olan iç cepheyi güçlendirmeyecektir. Bu demokrasinin askıya alınmasıdır" ifadelerini kullandı.

'ANADOLU'DA YENİ BİR MİLLİ KÜLTÜR OLUŞTURMA PROJESİ'

Bölücü terör örgütünün silahsızlanma sürecine değinen Özdağ, "'PKK silah bırakacak, terör bitecek' dendi. Buna itiraz ettik ve haklı çıktık. PKK sözcüleri şimdi 'Terörsüz Türkiye'ye bile karşı çıkıyorlar. YPG silah bırakacak mı, hayır; PJAK silah bırakacak mı, hayır. PKK'nın silah bırakmasının ne anlamı kaldı? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni bir milli kimlikten bahsetti. PKK terörüne son versin diye yeni bir kimlik oluşturacağız, Türk olmaktan mı vazgeçeceğiz? Yeni kimliğimizi Abdullah Öcalan adlı megaloman katil mi belirleyecek? 'Yeni anayasa' diyorlar. Bu anayasa 19 kez değiştirildi. 96 maddesi değiştirildi bu anayasanın. Hangi maddeleri değiştireceksiniz? 66'ncı maddeyi değiştirip yeni bir kimlik mi oluşturacaksınız? Türkçe dışında başka eğitim dillerinin var olmasını sağlayacaksınız. Bu devlet kaynaklarıyla, Anadolu'da yeni bir milli kültür oluşturma projesidir" dedi.

Haber: Samet ÖKSÜZ/ANKARA,