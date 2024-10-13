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Ümit Özdağ, Mersin İl Kongresi'nde Halkla İç İçe Olma Vurgusu Yaptı

Ümit Özdağ, Mersin İl Kongresi'nde Halkla İç İçe Olma Vurgusu Yaptı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin 2. Olağan İl Kongresi'nde partililere halkla iç içe olmaları gerektiğini belirtirken, iktidar olmaları durumunda sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini ifade etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Mersin 2. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Özdağ, Mezitli ilçesindeki bir otelde düzenlenen Mersin 2. Olağan İl Kongresi'nde kentte büyük atılım içinde olacaklarını söyledi.

Partililerin halkla iç içe hareket etmesi gerektiğini belirten Özdağ, şöyle konuştu:

"Halk, Zafer Partisi'nin söylediklerinin doğru olduğunu biliyor. Halkın bizi televizyon ve sosyal medyada görmesi yetmiyor. Halk, teşkilatımızı sahada görmek istiyor. Onun için sizler, Mersin ve ilçelerinde sokakta olmalısınız. Partimizin mesajlarını esnaf, üretici, çiftçi, öğrenci ve ev hanımlarına iletmelisiniz. Bunları yaparsak partimizin gerçekleşen büyümesi çok daha hızlı olacaktır."

Özdağ, iktidar olmaları halinde sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Politika

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