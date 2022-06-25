Ümit Özdağ: Merkez biziz, herkes kendi konumunu buna göre belirlesin - Haberler

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Ümit Özdağ: Merkez biziz, herkes kendi konumunu buna göre belirlesin

Demirören Haber Ajansı - Soner Aydın - Politika
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Ümit Özdağ: Merkez biziz, herkes kendi konumunu buna göre belirlesin

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Zafer Partisi, Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçisi parti olarak siyasetinin tam merkezindedir.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, " Zafer Partisi, Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçisi parti olarak siyasetinin tam merkezindedir. Merkez biziz, herkes kendi konumunu buna göre belirlesin" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Mersin kongresine katılmak ve il binasının açılışını yapmak üzere kente geldi. Partililer tarafından konvoyla karşılanan Özdağ, ilk olarak il binasının açılışını yaptı. Parti otobüsüyle şehir turu atan Özdağ, kongrenin yapılacağı salona geldi. Burada konuşan Ümit Özdağ, Türk siyasetinin ayrıldığını belirterek, "Bir tarafta saray ittifakı diğer yanda sarı muhalefet, bir sahte mücadele içindeler. Şikeli bir mücadele. Türk milletinin gerçek sorunları, gerçek talepleri duymazlıktan geliniyor ve susuluyor. Biz Zafer Partisi olarak Türk milletinin gerçek sorunlarını ve taleplerini gündeme getirmeye başladığımızda Türk halkının desteğini arkamıza alacağımızı bilerek yola çıktık. Zafer Partisi, Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçisi parti olarak siyasetinin tam merkezindedir. Merkez biziz, herkes kendi konumunu buna göre belirlesin. Bugünlerde görüyoruz ki sarı muhalefet 6'lı masada oturmuş, bizim ekonomi programımızdan alıntılar yapıyor. Ne güzel, demek sizler de bir şeyler öğreniyorsunuz. Öğretecek daha çok şeyimiz var ve daha çok şey öğreneceksiniz. Önce muhalefet nasıl yapılır, onu öğreneceksiniz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Politika

Mustafa Kemal Atatürk Zafer Partisi Ümit Özdağ Politika Haberler

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