Ümit Özdağ, Manisa Gazeteciler Cemiyetini Ziyaret Etti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Manisa temasları kapsamında Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek basının güncel sorunları ve yerel medyanın durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Manisa Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.
Manisa temasları kapsamında cemiyet binasına gelen Özdağ'ı, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.
Ziyarette basının güncel sorunları ve yerel medyanın durumu üzerine görüş alışverişi yapıldı.
Ümit Özdağ, basın mensuplarının görüş ve taleplerini dinleyerek değerlendirmelerde bulundu.
Aydın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel basının önemine vurgu yaptı.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Politika