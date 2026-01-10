Haberler

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kocaeli'de temaslarda bulundu

Güncelleme:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'de ziyaretler gerçekleştirerek yeni üye olanlara rozet takdim etti ve partinin uyuşturucuyla mücadele konusundaki kararlılığını vurguladı. Özdağ, Türkiye'nin güvenliği için sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Programına Darıca ilçesinde başlayan Özdağ, Gebze Ticaret Odası Darıca Kompleksi'nde partiye yeni üye olanlara rozet takdimi yaptıktan sonra partisinin Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki ilçe binasının açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra Çayırova'daki Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yeni üyeler için gerçekleştirilen programa katılan Özdağ, yeni parti üyelerinin rozetlerini takarak hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Gebze'deki Kültür Merkezi Kongre Salonu'nda partililerle bir araya gelen Özdağ, Zafer Partisi'nin uyuşturucuyla mücadele hususunda farkını ortaya koyacağını belirterek, "Uyuşturucuyla, sanal kumarla ve organize suç örgütleriyle tarifsiz ve Türk halkına zarar verme ihtimalini ortadan kaldıracak güçlü mücadele gerçekleştireceğiz." dedi.

Özdağ, " Türkiye'nin güvenliği ve toplumsal huzur için sınırların uluslararası hukuk çerçevesinde güvenlik altına alınmasının ve sığınmacıların ülkelerine gönderilmesinin zorunlu olduğunu" söyledi.

Daha sonra Özdağ, Darıca ilçesinde partililer tarafından düzenlenen "Kaz Gecesi" etkinliğine katıldı.

Kaynak: AA / Ümit Ülker - Politika
Haberler.com

