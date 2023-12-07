Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kırşehir'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Kırşehir'e gelen Özdağ, Medrese Mahallesi'nde partisinin İl Başkanlığının yeni hizmet binasını ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Özdağ, Türk siyasetinin her zaman olduğu gibi dinamik bir dönemden geçtiğini, Zafer Partisi olarak sahada Anadolu'da ilkelere dayalı bir mücadele verdiklerini söyledi.

İYİ Partinin, CHP'nin yerel seçimde işbirliği teklifini kabul etmemesini değerlendiren Özdağ, cevabı olumlu ve geç kalınmış bulduğunu söyledi.

Özdağ, "Türk siyasetinde bir Cumhur İttifakı gerçeği varken Cumhur İttifakı en etkili ve en bütünleşmiş dönemini yaşarken eğer İYİ Parti, Zafer Partisinin önerisini kabul etmezse Cumhur İttifakı bu seçimlerde ciddi bir sonuç alır. Onun için biz Sayın (Meral) Akşener'e seçim iş birliği çağrısında bulunduk. Böyle bir iş birliğinin oy potansiyelinin minimum yüzde 20, belki ötesinde olduğunu ifade ettik. Sokaklar, caddeler, meydanlar, anketler de bunu gösteriyor. Sayın Akşener'in deneyimli bir siyasetçi olarak bu konuda doğru adımı atarak Zafer Partisinin uzatmış olduğu eli geri çevirmeyeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kent merkezinde esnafı ziyaret eden Özdağ, Terme Caddesi'nde Özbekistan uyruklu birine ait bakkaldan alışveriş yaptı.

Ardından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde partisinin düzenlediği söyleşiye katılan Özdağ, burada gençlerle bir araya geldi.