Ümit Özdağ: Kıbrıs Türk Halkının İradesine Saygı Gösterilmelidir

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin, "Kıbrıs Türk halkının ortaya koymuş olduğu iradeye herkes saygı duymak zorundadır." dedi.

Özdağ, Manisa'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, KKTC'deki seçimi, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın kazandığını hatırlattı.

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Özdağ, şöyle konuştu:

"Bunlarla birlikte bu sonuçlar demokratik ve meşru sonuçlardır. Kıbrıs Türk halkının ortaya koymuş olduğu iradeye herkes saygı duymak zorundadır. KKTC'de desteklediğimiz proje iki devletlilik projesiydi. 50 sene federasyon görüşmesi olmaz. En az 40 seneden bu yana zaten iki devletli çözüm modeli kabul edilmeliydi. Şimdi tekrar federasyon görüşmelerine başlamanın büyük bir zarar getireceğini, Kıbrıs Türklüğünün ve KKTC'nin geleceğini belirsizliğe atacağını düşünüyoruz ve bundan uzak durularak iki devletli çözümde ısrar edilmesi gerektiği kanaatindeyiz."

Gazetecilerin "İYİ Parti ve Zafer Partisi arasında seçim işbirliği konusunda bir çalışma var mı?" sorusuna "İYİ Parti ile bir çalışma yok" yanıtını veren Özdağ, ülkedeki sorunların çözümünün erken seçim olduğunu savundu.