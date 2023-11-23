Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan protokolü açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması öncesi eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolü açıkladı.

Özdağ, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile kendi imzasını taşıyan protokolün fotoğrafına yer verdi, protokolün tamamının fotoğrafının ilk kez yayımlandığını belirtti.

24 Mayıs 2023 tarihli protokolde "Hükümetin Oluşturulması ve Görev Bölümü" başlığı altında şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık olmak üzere üç bakanlık, güvenlik, adalet ve ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere görüş birliği sağlanan bakan yardımcılıkları Zafer Partisine tahsis edilecektir. Zafer Partisine tahsis edilen makamlar ve bağlıları konusundaki atamalarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile birlikte karar alınacaktır. Zafer Partisince deruhte edilen bakanlıkların teşkilat yapıları, görevlendirme esasları 14 Mayıs 2023 seçimlerinden önce olduğu gibi değiştirilmeden devam ettirilecektir."

"Üç bakanlık istedik, kabul ettiniz"

Bu protokolü eleştiren altılı masa bileşenlerine ve CHP içinden protokole karşı çıkanlara cevap verdiğini dile getiren Özdağ, 14 Mayıs'ta seçimi öncesinde Zafer Partisi ile her türlü görüşmeyi reddeden CHP'nin, Millet İttifakı olarak seçimi kaybettikten sonra ikinci tur için Zafer Partisinden destek istediğini vurguladı.

İlk turda Millet İttifakı'na oy vermeyen seçmen için yeni politikalar ve söylemler gerektiğini ifade eden Özdağ, şunları kaydetti:

"Bu seçmen kesimi, Zafer Partisini, Atatürk'e, kuruluş ilkelerine ve sığınmacıların ülkelerine dönüş politikası vaatlerinin hayata geçirilmesinin bir anlamda teminatı olarak gördüğü için ve elbette bu kesimlere olan sorumluluğumuz gereği Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması şartı ile İçişleri, Kültür ve Turizm ve Milli Eğitim bakanlıklarını kapsayan üç bakanlık istedik, kabul ettiniz. Ne yazık ki muhalefet için en uygun sayılabilecek bir konjonktürde sonuç itibarıyla size ilk turda seçim kaybettiren altılı masa üyesi İYİ Parti dahil 5 partiye 41 milletvekilliği, cumhurbaşkanlığının kazanılması durumunda 5 cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlıklar verileceği taahhütlerini unutmuş görünenler, seçimin kazanılması durumunda Zafer Partisine 3 bakanlık verilmesini ağır şekilde eleştirmişlerdir.

Zafer Partisine yönelik saldırıların asıl nedeni, partimizin bu protokol ile Atatürk'ün kurucu değerlerini güvence altına almak istemesi, terörle mücadeleye yeni bir atılım getirecek olması, milli, üniter ve laik devlet esaslarının vurgulanması ve 13 milyon işgalcinin vatanlarına dönmesi projesidir."

Özdağ, açıklamasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de "geçmiş hatalardan ders çıkarmak yerine vahim hatalar ile yeni bir başarısızlığa doğru yelken açmak"la eleştirdi.