Ümit Özdağ, Kadın Cinayetleriyle Mücadele Çağrısı Yaptı

1) ÜMİT ÖZDAĞ: KADIN CİNAYETLERİYLE ETKİLİ ŞEKİLDE MÜCADELE EDİLMELİ

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Kadın cinayetleri ne kadar konuşulsa da cinayetlerin sayısında da şiddetin sayısında da azalma olmuyor. Kadın cinayetleriyle etkili bir şekilde mücadele edilmesi gerektiği inancındayız" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı (52) öldüren Savaş Temirhanoğulları'nın (48) yargılandığı davaya katılmak üzere Antalya Adliyesi'ne geldi. Özdağ, duruşma öncesi adliye girişinde açıklamalarda bulundu. Kadın cinayetlerinin her zaman karşısında olduğunu belirten Ümit Özdağ, "Burada bulunmamızın nedeni yine bir kadın cinayeti ve bu cinayet sonrasında görülen dava. Kadın cinayetleri ne kadar konuşulsa da cinayetlerin sayısında da şiddetin sayısında da azalma olmuyor. Aksine yukarı doğru ciddi bir tırmanmayı yaşıyoruz. Biz vatan savunması ve nefsi müdafaa dışında şiddeti reddeden bir siyasi duruşu temsil ediyoruz. Kadın cinayetleriyle de etkili bir şekilde mücadele edilmesi gerektiği inancındayız" dedi.

ÖZDAĞ FADİM'İN ANNESİ İLE GÖRÜŞTÜ

Şiddetin hiçbir boyutunun kabul edilebilir olmadığını kaydeden Özdağ, "Bir zamanlar eşi, çocuklarının annesi olmuş bir kadına yönelik şiddet ve cinayet anlaşılabilir olmaktan çok uzak. Bu davayla ilgili bilgiyi, aileye yakın Zafer Partili arkadaşlarımdan aldım ve Antalya'da bulunduğum için davaya da katılmak istedim. Yine Zafer Partili bir arkadaşım annesini kaybeden genç kızımızın eğitimini yurt dışında üstlenmeyi taahhüt etti ve bunu da kamuoyuyla kendisinin ismini saklı tutarak paylaşmamızı arzu etti. Onu da paylaşmak istiyorum. Dilerim bu cinayetlerle, kadın cinayetleriyle daha etkili hem psikolojik hem eğitim boyunca mücadele edilebilecek günleri yaşadığımız Türkiye'yi oluşturma imkanımız olur" diye konuştu. Ümit Özdağ, öldürülen Fadim Temirhanoğulları'nın annesi Mediha Saçlı ile de görüştü.