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Ümit Özdağ: 'Hedefimiz Türkiye'yi Yönetebilecek Kadroyu Çıkartmak'

Ümit Özdağ: 'Hedefimiz Türkiye'yi Yönetebilecek Kadroyu Çıkartmak'
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'de partisinin il ve ilçe binalarının açılışında yaptığı konuşmada, 8 Aralık'ta gerçekleşecek kurultaya hazırlandıklarını ve Türkiye'yi yönetebilecek bir kadro oluşturacaklarını belirtti. Ekonomik krizle ilgili eleştirilerde bulunan Özdağ, terörle müzakere konusundaki kaygılarını ifade etti.

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Çalışmalarımız bütün Türkiye'de 8 Aralık'ta yapılacak kurultayımızla bundan sonraki seçimlerden Türkiye'yi yönetebilecek kadroyu çıkartmak hedefinde. Zafer Partisi, Türk halkının karşısına kurultaydan sonra bu seçkin kadroyla ve Erdoğan'ın bırakmış olduğu, bırakacağı molozu kaldıracak programıyla çıkacaktır" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin il ve ilçe binaları açılışları ile il kongresi için Mersin'e geldi. İlk olarak Erdemli ilçe binasının açılışını yapan Özdağ, daha sonra il ve Mezitli ilçe binasının açılışını gerçekleştirdi. Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Özdağ, "Ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birisini yaşarken bu ekonomik krizi aşma konusunda Türk halkının önüne bir umut koyamayan, bir program koyamayan Cumhur İttifakı'nın şimdi Anayasa değişikliği ve tekrar terörle müzakere süreçlerini Türk halkının gündemine taşıdıklarını görüyoruz. Esasen Anayasa değişikliğiyle PKK terör örgütüyle yeniden müzakerelerin başlaması arasında da bir nedensellik bağı olduğu anlaşılıyor. Amaç Anayasayı değiştirirken PKK terör örgütünün terörü bırakması için talep ettiği düzenlemelerin de yapılması. Anlaşılan bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir terör örgütüne, onun taleplerine teslim olması anlamına gelecektir. Kabul edilebilir bir gelişme değildir. Üstelik şurası çok nettir ki terör örgütü artık sadece Türkiye'de değil, Suriye'nin kuzeyinde ABD ve İsrail'in desteğiyle güçlü bir yapılanma da oluşturmuştur. Türkiye'de terörle müzakere demek, aynı zamanda Suriye'de PKK/YPG tarafından kurulan yapının Suriye'den ayrılarak bağımsızlaşmasını kabul etmek ve Irak'ın kuzeyindeki PKK terör örgütü ile de mücadeleyi sona erdirmek demektir. Bunun Türkiye'nin menfaatlerinin aleyhine olacağı ve Türkiye'nin orta vadede çözülmesini beraberinde getirileceği hiç tartışmasız bir gerçek olarak ortadadır. Bundan dolayı Zafer Partisi olarak biz buna şiddetle muhalefet edeceğiz" dedi.

'HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ YÖNETEBİLECEK KADROYU ÇIKARTMAK'

8 Aralık'ta gerçekleştirilecek kurultaya hazırlandıklarını belirten Özdağ, "Çalışmalarımız bütün Türkiye'de 8 Aralık'ta yapılacak kurultayımızla bundan sonraki seçimlerden Türkiye'yi yönetebilecek kadroyu çıkartmak hedefinde. Zafer Partisi, Türk halkının karşısına kurultaydan sonra bu seçkin kadroyla ve Erdoğan'ın bırakmış olduğu, bırakacağı molozu kaldıracak programıyla çıkacaktır" diye konuştu.

Özdağ, açılış ve konuşmanın ardında esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Zafer Partisi Ümit Özdağ Politika Türkiye Ekonomi Aralık Mersin Terör

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