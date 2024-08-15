Ümit Özdağ, Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde ziyaretlerde bulundu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi ve esnafı ziyaret etti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.
Özdağ, Kırıkhan ilçesi Gündüz Mahallesi'ndeki rezerv alanında bir araya geldiği vatandaşları dinledi.
Daha sonra Reyhanlı ilçesine giden Özdağ, Mahmut Ekmen Caddesi'ndeki iş yerlerini gezdi.
Özdağ, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.
Özdağ'a ziyaretlerinde, Zafer Partisi İl Başkanı Hasan Öztürk de eşlik etti.