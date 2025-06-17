Ümit Özdağ Hakkında Hapis Cezası İstemi

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı ve tutuklu bulunduğu dosya kapsamında, 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktığı duruşma saat 11.00 sıralarında başladı. Özdağ'ın 'Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı durşmaya saat 13.00'te 1 saat ara verildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı ve tutuklu bulunduğu dosya kapsamında, 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktığı duruşma saat 11.00 sıralarında başladı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi gereken duruşma salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Silivri Cezaevi 2 numaralı duruşma salonunda görülüyor. Duruşmaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. Savcılık esasa ilişkin mütalaasında Ümit Özdağ hakkında 'Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

'PAYLAŞIMLARIM 8 YIL ÖNCEYE DAYANIYOR'

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Ümit Özdağ, "Benim iddianamede suç sayılan bazı paylaşımlarım Kayseri olaylarından 8 yıl önceye dayanıyor. Hukuk adına çok öfkeliyim. Nasıl olur da bir hukuk insanı bir belgede yazmayan şeyi yazıyor diye mahkemeye getirir ve Türk milleti adına karar ister. Ben sosyal medyamda Afganları göndereceğiz yazmışım, adamın birisi de 'Biz bir tek sana güveniyoruz başkanım' yazmış bunlardan dolayı beni hapse gönderecekseniz gönderin, zaten 4,5 aydır yatıyorum. Bütün Türkiye'yi mi tutacaksınız.Savcılık, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) X üzerinden sorduğum soruyu bile 'Halkı kin ve düşmanlığa kışkırtma' olarak görmüş. 'Bu doğru mu' diye sordum. Savcılık ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X'i yalanladı.Savcılık bana 'Sen konuşmayacaksın, eleştirmeyeceksin.' diyor. Vicdan aslında iyi birşeymiş, savcılığa da öneririm" dedi.

'TEK ADİL KARAR BERAAT KARARIDIR'

Özdağ savunmasının devamında, "Benim lehimde olan delilleri koymayarak, lehimde delilleri karartarak iddianameyi hazırlayan savcılık; şimdi de suç olmayan X paylaşımlarımdan dolayı suçlu olduğumu iddia ediyor ve cezalandırılmamı istiyor. Bir hukuk insanının, bir savcının, sanığın suçsuz olduğunu bilmesine rağmen suçlu ilan ettikleri durumda nasıl bir psikolojiye sahip olduklarıdır. Bir insan, bir hukukçu nasıl suçsuz olduğunu bildiği kişiye suçlu der. Sonra eve gidip nasıl başını yastığa koyar ve uyur. Hiç Allah'tan korkmaz mı, Allah görüyor. Sizin için çok zor bir dava, çok zor bir karar olduğunu biliyorum. Ben burada siyasi bir soruşturma çerçevesinde bulunuyorum. Üzerinizde büyük bir baskı olduğuna eminim. Sizin iyi bir hukukçu olduğunuzu, sizi tanıyan herkes söylüyor. Bugün vereceğiniz tek adil karar, beraat kararıdır. Yargının gerçekten bağımsız olduğu bir ülkede yaşasaydık, ben 149 gündür hapishanede yatıyor ve mahkemede bu konuşmayı yapıyor olmazdım" şeklinde konuştu.

MÜTALAADAN

Geçen celse Savcılık Özdağ'ın 'Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istemişti. Bu celsede Özdağ'ın 'Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

İDDİANAMEDEN

Hazırlanan iddianamede Özdağ hakkında, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı ve tutuklu bulunduğu dosya kapsamında, 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi.