Ümit Özdağ: En düşük emekli maaşı 27 bin lira olmalı

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "2002 rakamları üzerinden hareket edersek bugün en düşük emekli maaşının olması gereken ücret 27 bin liradır. Onun için 12 bin 500 olarak bu zammı yapanlar, bu parayla bir ay geçinmeyi denesinler ve ondan sonra Türk halkına böyle bir rakam önersinler" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir iş dünyası ziyaretleri kapsamında Ege Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Burada konuşan Özdağ, Libya'da şehit edilen 2 Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunun isimlerini başsağlığı dilerken ifşa ettiği suçlamasıyla hakkında 3 ila 7 yıl arasında hapis istemiyle dava açılmasına ilişkin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledim. Libya'da şehit edilen 2 MİT mensubuna Allah'tan rahmet diledim. MİT mensuplarının adlarını vererek rahmet dilediğim zaman isimler zaten birçok yerde yayınlanmıştı. Yani ilk kez ben kamuoyu ile paylaşmadım. Yüzlerce yerde, sosyal medyada, gazetelerde çıkmıştı" diye konuştu.

'SİYASİ BİR YAKLAŞIM'

Basın toplantısının TBMM'de bir Meclis faaliyeti çerçevesinde Meclis televizyonundan yayınlanan, yerini Meclis Başkanlığının tahsis ettiği bir ortamda yapıldığını söyleyen Özdağ, "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışında kimsenin de basın toplantısı yapamayacağı bir yer. Anayasanın tanımladığı anlamda yasama sürecinin bir parçası. Hem böyle olmasına rağmen hem de aynı ifade iki kez ifşa edilemeyeceğine rağmen savcılık 3-7 yıl arasında hapis cezası istemiyle hakkımda bir dava açtı. İlginç olan davayı ilk olarak ağır cezaya yollamışlar. Halbuki bu ağır cezalık bir dava değil. Bunu bilmemelerine şaşırıyorum. Bilerek yolladılarsa daha da şaşırırım. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi geri çevirmiş, şimdi başka mahkemede bekliyor. Bu Zafer Partisi'ni baskı altına almak amacıyla yapılmış bir siyasi yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki başka milletvekillerinin de benzer bir durumla karşı karşıya kalabileceğini belirten Özdağ, "Bu anlamda benim hukukuma değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukukuna ve anayasaya, anayasa koyucunun iradesine yapılan bir saldırıdır. Eğer bir bilginin ifşasının tekrar ifşası ve tekrar ifşası olursa savcılar yazdıkları fezlekede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne MİT mensuplarının açık şekilde isimlerinde yazmışlar. O zaman savcılarla ilgili de soruşturma başlatılması gerekir. Neresinden bakarsanız bakın, bu kabul edilebilir ve hukuki yaklaşım değil. Biz Zafer Partisi olarak bugüne kadar nasıl Türkiye'nin örtülü istilasına karşı çıktıysak, bundan sonra da bu açılan davalara ve başka açılacak davalara rağmen mücadelemizi geri adım atmadan sürdüreceğiz" dedi.

EMEKLİ MAAŞI

Ümit Özdağ, emekliye yapılan zammı ve vergi paketini değerlendirerek, "Emeklilere yapılan 2 bin 500 TL komik bir zamdır. En düşük emekli aylığının olması gereken şey asgari ücrettir. Ancak 2008'de yapılan bir düzenlemeyle insanlara emekli olduklarında eskiden yüzde 70'ini alırken maaşının şimdi bu yüzde 30'a düşürüldü. Yapılması gereken şey yine yüzde 70'e çıkartmaktır. 2002 rakamları üzerinden hareket edersek bugün emekli maaşının en düşük emekli maaşının olması gereken ücret 27 bin liradır. Onun için 12 bin 500 olarak bu zammı yapanlar, bu parayla bir ay geçinmeyi denesinler ve ondan sonra Türk halkına böyle bir rakam önersinler" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE SIĞINMACI SAYISI 13 MİLYONU GEÇİYOR'

Türkiye'de 5 milyon kayıtlı, 2 milyon da kayıtsız Suriyeli sığınmacı olduğunu söyleyen Özdağ, "2 milyon Afgan var, 2 milyon Afrikalı var, etti 11 milyon. 2 milyon dünyanın değişik bölgelerinden gelmiş, Mısırlı, İranlı, Iraklı, Rus, Ukraynalı, Pakistanlı var. Dünyanın 160 ülkesinden insan var. Bunlarla birlikte 13 milyonu geçiyor. Her gün Türkiye'ye bin ile 1250 arasında kaçak giriş var. Bu yılda 400 bin eder, 10 yılda 4 milyon eder" dedi.

Küresel ısınma ile ilişkili küresel göçün daha büyük ölçüde harekete geçmediğini aktaran Özdağ, "Himalaya'da buzullar eridiği zaman Ganj Vadisi'nden, yani bugün Hindistan'ın kuzeyi olan alandan Pakistan, Bangladeş'ten harekete geçmesi beklenen kitle 300 milyon. Bu gelecek yüzyılda değil, bizim göreceğimiz bir süreç. Bugün Akdeniz kuşağındaki illerimiz ortalama yıllık 21,5 derece. Kahire iklim kuşağına kayıyor. Kahire'de iklim kuşağı yıllık ortalama 27 derece. Biliyorsunuz, küresel ısınmada 1,5 derece bile olağanüstü büyük bir sonuç doğuruyor. Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin en yoğun Suriyeli nüfusunun olduğu yerler. Bir Türk kadın 29 yaşında evleniyor, 30 yaşında ilk çocuğunu yapıyor. Suriyeli kadın 30 yaşında ilk torununu kucağına alıyor. Bu arada 6 tane doğurmuş oluyor. Devlet matematikle yönetilir. Bizim dışımızdaki partiler diyorlar ki, gönüllü geri dönecekler. Tamam, doğru kabul ettik, bunu bir an için gönüllü geri döndüler. Yüzde 3'ü geri döndü. Yüzde 97'si kalıyor. Çözümünüz ne? Hakan Fidan dedi ki, gönüllü dönecekler. Soruyorum Hakan Bey; yüzde 97'sini evlat edinip siz mi bakacaksınız kardeşim? Bir de yasaya aykırı bu söyledikleri. Yasa ve yönetmelik geçici sığınmacıyla ilgili Suriye'de iç savaş bittiği zaman geri dönüş esastır, diyor. Biz gerekirse zorla yollayacağız derken yasayı uygulayacağız diyoruz" ifadelerini kullandı.