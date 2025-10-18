Haberler

Ümit Özdağ Denizli'de Çeşitli Programlar Gerçekleştirdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Denizli'de yaptığı programlarla kentte yeni projelerini açıkladı. Özdağ, tekstil sanayisi hakkında açıklamalarda bulundu, 'Tertemiz Türkiye' projesi ile uyuşturucu ve organize suçlara karşı kapsamlı operasyonlar başlatacaklarını duyurdu.

Özdağ, burada düzenlediği basın toplantısında, Denizli'nin tekstil sanayinin en önemli merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

Uyuşturucu, sanal kumar ve organize suçlara karşı tarihin en kapsamlı operasyonlarını "Tertemiz Türkiye" projesiyle başlatacaklarını belirten Özdağ, bu sürecin gerçekleşmesi için vatandaşlardan istedi.

Özdağ, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Dicle Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde okuduğu Kürtçe şiirin Meclisin sosyal medya hesabından paylaşılmasına tepki gösterdi.

Partisinin İYİ Parti ile ittifak olasılığına ilişkin soru üzerine Özdağ, şunları kaydetti:

"Bu sadece İYİ Parti'yle bir birliktelik olarak dar bir zemine oturmuyor. Bu seçim sistemi ittifakları zorunlu hale getiriyor. Bundan önceki bütün seçimlerde biz de ittifak yaptık. Diğer partiler de ittifak yaptılar. Bir ittifak yine olacak. Tabii birbirine yakın olduğu düşünülen partilerin ittifak süreçleri içerisine girmesi daha kolay."

Özdağ, daha sonra Merkezefendi Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa katıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Politika
