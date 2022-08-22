Ümit Özdağ'dan 6'lı masaya 'Mansur Yavaş' çağrısı

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 6 muhalefet partisinin genel başkanına seslenerek, "Artık altın gününe dönüşen 6'lı masa toplantılarıyla milleti oyalamayı bırakıp, Sayın Mansur Yavaş'ı aday göstermeye davet ediyorum" dedi.

Zafer Partisi lideri Özdağ, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sığınmacı sayısının her geçen gün arttığını ve seçimlerin yaklaşmasıyla bazı sığınmacılara vatandaşlık verildiğini kaydeden Özdağ, "Vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı ise 22 Temmuz 2022 itibarıyla 1 milyon 476 bin 368'dir. Sadece İstanbul'da günde 70 aileye vatandaşlık veriliyor. Hedef seçimlere kadar 3 milyon Suriyeliye vatandaşlık vermek. Bu, seçmen ithali yoluyla milli iradenin tahrip edilmesidir. Türkçe bilmeyen seçmenle Türkiye'nin milli iradesini temsil edemezseniz. Zafer Partisi olarak artık bizim dışımızdaki bütün muhalefeti bu konuda iktidarın yalanlarına ortak olmamaya davet ediyoruz" diye konuştu.

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- Özdağ'ın açıklamaları

Haber- Kamera: Fatih POYRAZ- Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA,