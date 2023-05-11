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Ümit Özdağ: Çekilme İddiaları Yalandan İbarettir

Ümit Özdağ: Çekilme İddiaları Yalandan İbarettir

Politika Haberleri

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği iddialarının yalan olduğunu belirtti.

ÜMİT ÖZDAĞ: ÇEKİLME İDDİALARI YALANDAN İBARET

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği iddialarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Özdağ, "Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği iddiaları yalandan ibarettir. Zafer Partisi ve Sinan Oğan, Türk halkının Yeşil Sol ile HÜDA PAR arasına sıkışmasına izin vermeyecektir. Zafer yakın, meşaleleri yakın" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Elif Er - Politika

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