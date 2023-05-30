Ümit Özdağ: Bazı Millet İttifakı paydaşları Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır baskı altına aldı

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bazı Millet İttifakı paydaşlarının Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır baskı altına alma girişimleri olmasaydı, hiçbir faydaları yoktu bence, ama keşke Kemal Bey'e zarar vermeselerdi, sonuç çok daha farkı olurdu. Bu seçim kazanılmayacak bir seçim değildi" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim sonuçlarına ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmeyeceğini belirterek, "Erdoğan bu seçimi, sayısı gizlenen vatandaşlık verilen yabancıların oyları olmadan kazansaydı, kendisini tebrik ederdim. Ancak Erdoğan, seçimleri büyük ölçüde Türk halkının seçme ve seçilme hürriyetini kısıtlayan yabancı seçmen ithaliyle kazanmıştır. Zafer Partisi, Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmemekte kararlıdır. Zafer Partisi, istediği sonucu rakamsal olarak alamamıştır. Sonucun böyle olmasında Türk siyasetinin Erdoğan'a nefret ve Erdoğan'a sevgi ekseninde Millet ve Cumhur ittifakları şeklinde ikiye bölünmesinde büyük etkisi vardır" diye konuştu.