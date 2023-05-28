Ümit Özdağ Ankara'da oyunu kullandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oyunu Ankara'da kullandı.

Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Çankaya TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu'nda 4003 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan Özdağ, oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Türk halkının 14 gün içerisinde 2 kez sandığa gittiğini hatırlatan Özdağ, "Netice itibarıyla ülkemiz bu seçimden, sonuç ne olursa olsun bir başka zorlu sürecin içine girecek. Kim cumhurbaşkanı seçilirse seçilsin, çok ağır sorunları üstlenecek bir yönetimle yola devam edeceğiz. Dileriz, 21 yıllık yorgun bir yönetimden sonra Türkiye, yeni bir yönetimle yola devam etme şansını bulur. Seçimler de bunun için, Türk halkının iradesini gösterdiği anlar. Umarım Türk halkı bu anı doğru değerlendirir, doğru tercihi yapar. Her zaman doğru tercih yapmıyoruz, inşallah bu sefer yaparız"

Özdağ ayrıca, seçim sonuçlarını Zafer Partisi Genel Merkezi'nde partililerle birlikte takip edeceğini belirtti. - ANKARA