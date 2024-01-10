UMED İsrail'in Gazetecilere Saldırısını Kınadı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), İsrail'in sistemli bir saldırı güderek gazetecileri hedef almasını kınadı.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısı 112'ye yükselmişken, hangi gazetecilerin günü? Gazeteciler Günü kutlu değil, İsrail'in yaptığı, uluslararası yasaların ihlali ve savaş suçudur. İsrail'in sistemli bir saldırı güderek gazetecileri hedef almasını kınıyoruz." - ANKARA