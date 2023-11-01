UMED İsrail'i Soykırım Suçlamasıyla Kınıyor

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), "Uluslararası hukuku hiçe sayarak gazetecileri hedef alan İsrail'i kınıyoruz. İsrail'in yaptığı savaş değil, soykırımdır" açıklamasında bulundu.

UMED tarafından yapılan açıklamada, abluka ve yoğun bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden basın mensuplarının sayısının 38'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, "Uluslararası hukuku hiçe sayarak gazetecileri hedef alan İsrail'i kınıyoruz. İsrail'in yaptığı savaş değil, soykırımdır. Nazi rejiminin insanlığa karşı suç olarak tanımlanan fiillerinin hepsini, hatta daha fazlasını İsrail gerçekleştirmektedir. Bu soykırım, örgütlü bir şekilde devlet eliyle gerçekleştirilmektedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü'nün 6. maddesi gereği İsrail cezalandırılmalıdır. Dünya, soykırım suçunu önleme ve cezalandırma konusundaki iradesini ortaya koymalıdır" denildi. - ANKARA