UMED Gazze sınırında gazetecilere yapılan saldırıyı kınadı

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Gazze sınırında haber takibi yapan 2 gazetecinin İsrail güçleri tarafından vurularak öldürülmesini şiddetle kınadı. UMED, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarının insan hakları ihlali olduğunu ve basına sansür girişimi olduğunu belirtti.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Gazze sınırında haber takibi yapan 2 gazetecinin İsrail güçleri tarafından vurularak öldürülmesini kınadı.

UMED sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Gazze sınırında haber takibi yapan gazeteciler Muhammed el-Salihi ve Nidak Al Wahid'in İsrail işgal güçleri tarafından vurularak öldürülmesini şiddetle kınıyoruz. İsrail'in, Filistinlilere yönelik işlediği ihlalleri belgeleyen haberlerde imzası bulunan gazetecileri hedef alması insan hakkı ihlali olduğu kadar, basına sansür girişimi ve evrensel hukuka ihanettir. İsrail askerlerinin yaptığı hem cinayet, hem de kendi hukuksuzluklarını ve saldırılarını perdeleme girişimidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA