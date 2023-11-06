Uluslararası Suç Örgütü Operasyonunda 18 Şüpheli Tutuklandı

ULUSLARARASI suç örgütü 'Comanchero' operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında suç örgütü lideri Hakan Ayık'ında bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı. 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 40 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan 40 şüpheliden 18'i tutuklama talebiyle, 22'si de adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulanan şüphelilerden 18'i "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgütüne üye olma", "Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçlarından tutuklandı. 22 şüpheli ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.