Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde Hibrit Tehditler Paneli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit'23), 'Belirsizlik Çağında Hibrit Tehditler' paneliyle başladı. Panelde, dezenformasyonun yayılması, stratejik iletişim ve hibrit tehditlerin mücadelesi gibi konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit'23), "Belirsizlik Çağında Hibrit Tehditler" paneliyle başladı.

İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde, İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanı Doç. Dr. Oğuz Güner'in moderatörlüğündeki "Belirsizlik Çağında Hibrit Tehditler" başlıklı panele, Carlos III Madrid Üniversitesinden Doç. Dr. Carlos Galan Cordero, Dr. Franjo Tudman Savunma ve Güvenlik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Gordan Akrap, Polonya İç Güvenlik Platformu Genel Müdürü Rashel Talukder, Trocadero Forum Enstitüsünden Ellen Wasylina ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Haber ve Medya Başkanı Matthew Saltmarsh konuşmacı olarak katıldı.

Carlos III Madrid Üniversitesinden Doç. Dr. Cordero, dezenformasyonun yayılması için yalnızca bir kişinin yeterli olduğuna dikkati çekerek bazı ülkelerde bu bilgilerin yayılmasının daha kolay, bazılarında ise daha zor olabildiğini ifade etti.

İnsanların dünyada yalan haberlerden büyük endişe duyduğuna işaret eden Cordero, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde halkın klasik medyaya inanmadığını dile getirdi.

Cordero, medyaya inananların sayısının gün geçtikçe azaldığına dikkati çekerek "Sorun, bu aslında. Medyamızın söylediğine inanmazsak o zaman neye inanacağız? Sorun burada başlıyor diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgi için ve bilgiye karşı mücadele

Dr. Franjo Tudman Savunma ve Güvenlik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Akrap, gelecekteki çatışma ve savaşların pek çoğunun, hibrit bir yapıda olacağını belirterek bu durumlarda enerji, gıda ve su gibi altyapıların hedef alınabileceğini dile getirdi.

Hibrit tehlikelerin geliştiğini kaydeden Akrap, hibrit tehditler ile stratejik iletişim arasındaki ilişkinin önemli olduğunu belirtti.

Akrap, öncelikle savunma sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğine işaret ederek halk, hükümet ve devlet kurumları arasında bir güven oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Stratejik iletişimde tüm bilginin doğru olması gerektiğini belirten Akrap, insan faktörünün önemli olduğunu çünkü hem güçlü hem de zayıf olabilecek olanın insan olduğunu dile getirdi.

Polonya İç Güvenlik Platformundan kısaca söz eden Polonya İç Güvenlik Platformu Genel Müdürü Talukder de dezenformasyonun küresel bir mesele olduğuna dikkati çekti.

Sosyal medyada çok fazla dezenformasyon olduğunu belirten Talukder, eğitimin, bilgiyi alma yollarının ve medya okuryazarlığının önemini anlattı.

Talukder, bilgiyi teyit edebilecek bağımsız bir yapıya da ihtiyaç olduğunu aktararak dezenformasyonla mücadelenin devam eden bir süreç olduğunu ve bu nedenle hibrit tehlikelere karşı hibrit müdahaleler gerektiğini belirtti.

Trocadero Forum Enstitüsünden Wasylina, stratejik iletişimin hibrit tehditlerle mücadele konusunda önemli olduğuna işaret etti.

Hibrit veya asimetrik tehditlerle nasıl mücadele edileceği konusunda Wasylina; diplomatik, ekonomik ve teknolojik yöntemlerin geliştirildiğini ve bunların devlet ya da devlet dışı aktörler tarafından kullanılabileceği ifade etti.

"Medya dezenformasyon ve yanlış bilgiye batmış durumda"

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Haber ve Medya Başkanı Saltmarsh da medyanın, sosyal medyanın dezenformasyon açısından önemli olduğunu belirterek "Geçmişte haber yönetimi çok kolay şekilde yapılıyordu, basın bültenleri basılıp aktarılıyordu. Bunlar hala devam ediyor, konvansiyonel medyanın bir etkisi var ama şu anda medya dezenformasyon ve yanlış bilgi içine batmış durumda tabiri caizse." diye konuştu.

Ciddi bir önyargı olduğunu ve gazetecilere yönelik saldırıların da arttığını kaydeden Saltmarsh, doğru bilginin aktarılmasına yardımcı olunması gerektiğini ifade etti.

Saltmarsh, gelecek ay İsviçre'nin Cenevre kentinde Küresel Mülteci Forumu'nu düzenleyeceklerini belirterek forumda nefret söylemi ve dezenformasyon alanlarına da odaklanılacağını dile getirdi.