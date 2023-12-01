Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2023'te Dezenformasyon ve Yapay Zeka Tartışıldı

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2023'e katılan uzmanlar, dezenformasyonun dünya çapında yaygınlaşmasına ve yapay zekanın geleceği konusunda tahmin yapmanın zorluğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Hibrit Tehditlerle Küresel Mücadele: İstikrar, Güvenlik, Dayanışma" temasıyla geçen hafta İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2023'e (Stratcom Summit'23) katılan Global Persuasion Strategies Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Nancy Snow ve Stanford Üniversitesinden Prof. Dr. Ulrich Brückner, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Snow, zirveye katılmış olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek "Burada konuşma fırsatı bulmuş olmam gerçekten bir fark yarattı çünkü sahneye çıktığınızda bu gerçek bir ayrıcalık ve bu sayede insanlarla tanışabiliyorsunuz." ifadesini kullandı.

Uluslararası seyahatlere çıktığında "insanlarla bağlantı kurmayı" sevdiğini söyleyen Snow, "Tema stratejik iletişim olsa da ben bunu kişiselleştiriyorum ve konuşmamda dinleyicileri kendi hikayelerinin ne olduğunu ve stratejik iletişimin en kötü sonuçlarından bazılarına nasıl meydan okuyabileceğimizi düşünmeye teşvik ediyorum." dedi.

Snow, uluslararası iletişim ve diplomasi alanında kullanılan "yumuşak güç" kavramının farklı şekillerde tanımlandığına ve "tartışmalı" bir terim olduğuna işaret ederek "Ben stratejik iletişimin biraz eski bir kavram olduğunu ancak yeni moda bir sözcük haline geldiğini ve stratejiyi, yani politikayı genellikle iletişimle birleştirdiğini söyleyebilirim. Kurumlarda ve ajanslarda iletişimi genellikle hafife alırız. Artık bunu yapamayız çünkü bilgi savaşı ortamında yaşıyoruz." diye konuştu.

Dezenformasyonun dünyadaki yaygın durumuna vurgu

İfade özgürlüğüne büyük önem verdiğini kaydeden Snow, ülkesi ABD'de ifade özgürlüğünün bulunduğunu ancak çok fazla dezenformasyonla karşı karşıya kalındığını söyledi.

Snow, dezenformasyonun dünya çapında "yaygın" olduğunu vurgulayarak "Bence hükümetlerin ve diğer kurumların yapabileceği şey, insanların bu yeni dünyada yollarını bulmalarına yardımcı olacak ölçütler sunmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Stanford Üniversitesinden Prof. Dr. Brückner de zirveye katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek "(Zirvede) Lojistik beni derinden etkiledi. Çok sayıda insan muhteşem bir yerde, önemli soruları çok farklı açılardan tartışmak için bir araya geliyor; profesyonel konuşmacılar, harika ikramlar, her şey mükemmel bir şekilde organize edilmiş." dedi.

Devletlerin geçmişte de birbirleriyle iletişim kurduklarını ancak bunun farklı yöntemlerle yapıldığını anımsatan Brückner, "Dolayısıyla yeni teknolojik boyutun ne olduğu ve hibrit savaş biçimlerimizin ya da kolektif sorun çözme girişimlerimizin kimlerin yararına olacak şekilde, nasıl düzenlendiği üzerine düşünmek, son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Brückner, yetkililerin "dijital okuryazarlık" kavramı üzerine çalışması gerektiğini belirterek "Çünkü haberleri okumak, bağlamın ne olduğunu anlamak ve belli bir olguyu tarihsel bilgi ya da teorik arka plan gibi bir şeyin içine yerleştirebilmek başka bir şeydir. İçinde yaşadığımız dünyayı anlamak için bu her zaman önemliydi. Ancak şimdi daha fazla sayıda ve farklı nitelikte çarpıtılmış haber, sahte haber, yalan ve karşı stratejilerle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Yapay zekanın belirsizliği

Yapay zekanın geleceğiyle ilgili konuşmak için henüz "çok erken" olduğunu vurgulayan Brückner, insanlığın yapay zekayla ilgili ilk deneyimlerini yaşadığını söyledi.

Brückner, yapay zekanın getireceklerini "yeni bir sanayi devrimi" olarak nitelendirerek gelecekte yapay zekanın insanlık için iyi ya da kötü sonuçlar getirme ihtimali olduğunun altını çizdi.

Yapay zekanın geleceği konusunda tahmin yapmanın çok zor olduğuna işaret eden Brückner, "(Bu konuda) Ne yöne gittiğimizi de bilmiyorum. Bu nedenle, yaptığımız şeyde çok dikkatli olalım ama doğrudan tahminlerde bulunmak bence ciddi değil." değerlendirmesinde bulundu.

Stratcom Summit'23

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2023, stratejik iletişim alanında dünyanın önde gelen liderleri, uzmanları ve profesyonellerini "Hibrit Tehditlerle Küresel Mücadele: İstikrar. Güvenlik. Dayanışma" temasıyla 24-25 Kasım tarihlerinde İstanbul'da bir araya getirdi.

Uluslararası alanda belirsizliklerin, insani ve çevresel krizlerin çoğaldığı, bölgesel istikrarsızlıkların arttığı bir dönemde Stratcom Summit'23'te, dezenformasyonla mücadeleden yeni teknolojiler ve yapay zekaya, krizler ve fırsatlar karşısında uluslararası dayanıklılığın inşasından, hakikat odaklı şeffaf ve açık iletişim anlayışına kadar pek çok konu ele alındı.