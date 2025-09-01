Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Birliği'nden Gazze'de Soykırım İddiası

Soykırım araştırmaları konusunda dünyanın en büyük akademik kuruluşu olan Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Birliği (IAGS), İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım gerçekleştirdiğini açıkladı.

Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki politika ve eylemlerinin 1948 tarihli BM Soykırım Sözleşmesi'nde tanımlanan hukuki ölçütlere uyduğunu ilan ederek, İsrail'in Gazze'de soykırım gerçekleştirdiğini tespit eden bir kararı kabul etti. 500 üyeli uluslararası birlik tarafından kabul edilen karar, oylamaya katılan akademisyen, araştırmacı ve uzmanların yüzde 86'sı tarafından desteklendi.

Üç sayfalık karar metninde, İsrail'in 22 aydır süren savaş boyunca gerçekleştirdiği ve soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil eden eylemlere yer verildi.

UNICEF verilerine değinilen kararda, 50 bin çocuğun İsrail tarafından öldürüldüğü veya yaralandığına dikkat çekilerek, bu durumun Gazze'deki Filistinlilerin bir grup olarak varlığını ve neslini devam ettirme kapasitesini etkilediğine dikkat çekildi.

Kararda, ayrıca İsrail liderleri arasında Gazze'deki tüm Filistinlilerin zorla yerlerinden sürülmesine verilen destek ve bölgede konutların neredeyse tamamen yıkılması da öne çıkarıldı.

IAGS, İsrailli liderlerin Filistinlilere yönelik insan dışı tanımlar kullanan ve hepsini düşman olarak nitelendiren açıklamalarının yanı sıra Gazze'yi "yerle bir etme" ve "cehenneme çevirme" vaatlerine de dikkat çekti.

Karar metninde, İsrail'e Gazze'de Filistinliler aleyhindeki soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil eden tüm adımlara, özellikle de aralarında çocukların da bulunduğu sivilleri kasten hedef alma ve öldürme, aç bırakma, insani yardımdan, sudan, yakıttan ve nüfusun hayatta kalması için elzem olan diğer temel ihtiyaçlardan mahrum bırakma, cinsel şiddet ve nüfusun zorla yerinden edilmesi gibi eylemlere derhal son verme çağrısı yapıldı.

"Bu, soykırım çalışmaları alanındaki uzmanlardan gelen ve Gazze'de yaşananların soykırım teşkil ettiğini ortaya koyan kesin bir ifadedir"

Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Birliği Başkanı ve Batı Avustralya Üniversitesi Uluslararası Hukuk Profesörü Melanie O'Brien, "Bu, soykırım çalışmaları alanındaki uzmanlardan gelen ve Gazze'de yaşananların soykırım teşkil ettiğini ortaya koyan kesin bir ifadedir. Ne savaş suçları, ne insanlığa karşı suçlar ne de soykırım, hiçbir şekilde izah edilip gerekçelendirilemez. Meşru müdafaa dahi buna mazeret olamaz" dedi.

İsrail'den karara tepki

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise kararı utanç verici olarak nitelendirerek, kararın "tamamen Hamas'ın yalan kampanyasına dayandığı" iddiasında bulundu.

İsrail, Gazze'deki eylemlerinin soykırım teşkil ettiği yönündeki suçlamaları reddediyor ve eylemlerinin meşru müdafaa amaçlı olduğunu savunuyor.

İsrail, BM'nin en üst dereceli yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ), 2023'te Güney Afrika tarafından açılan dava çerçevesinde soykırım suçlamasıyla yargılanıyor. Dava çerçevesinde henüz karar verilmezken, İsrail'in savunmasını 2026 Ocak ayına kadar uluslararası mahkemeye sunması bekleniyor. - VIRGINIA