Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, Çin'in Urumçi katliamını protesto etti

Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyeleri Çin'in Doğu Türkistan politikasını ve 2009 yılında yapılan Urumçi katliamını protesto etmek için Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu önüne geldi. Polisin sokaktaki güvenlik önlemleri nedeniyle eylemciler Tarabya Sahilinde toplandı. Türk ve Doğu Türkistan bayrağı taşıyan eylemciler açtıkları pankart ve dövizlerle Çin'i protesto etti.

Grup adına konuşan Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan, "Çin rejiminin insanlık dışı eylemlerine karşı ses çıkarmak ve benzeri olayların tekrar yaşanmaması için çabalamak sadece Doğu Türkistanlıların değil tüm insanların vicdani vazifesidir. Biz Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği ve ortak kuruluşları olarak, yani Doğu Türkistan halkı olarak, tüm insan medeniyetinin ve değerlerinin ortak düşmanı olan bu şer oluşumuna karşı soykırımın durdurulması ve işgalin sonlanmasına yönelik meşru mücadelemizi hiç durmadan sürdürmekteyiz. Doğu Türkistan'da zulüm her geçen gün artarak devam etmektedir. Çin soykırım suçunu gizlemek için propaganda çalışmaları yürütmekte, diasporadaki adalet için mücadele eden tüm Doğu Türkistanlıları terör ile suçlamakta, İslam ve Türk dünyasını susturmak için siyasi, ekonomi ve sosyal yaptırımlar uygulamakta, propaganda çalışması amacı ile Müslümanların kutsalı olan Kudüs meselesini PR çalışması olarak kullanmakta, yanıltıcı bilgiler yayarak dezenformasyon çalışmaları yürütmektedir. Doğu Türkistan'da yaşanmakta olanlar, Uluslararası kuruluş ve ülkelerin daha samimi, daha verimli, gerçekçi ve cesaretli adımları atmasını icap etmektedir" dedi. Grup yapılan açıklamaların ardından dağıldı.