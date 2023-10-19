Uluslararası Af Örgütü Avustralya ve 73 sivil toplum kuruluşu, İsrail-Filistin çatışmasında ateşkes yapılması için Canberra hükümetinden arabulucu olmasını talep etti. Bildiride, İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef almasının durdurulması gerektiği vurgulandı.

Uluslararası Af Örgütü ve 73 Sivil Toplum Kuruluşu, İsrail-Filistin Çatışmasında Ateşkes İçin Arabuluculuk Talep Ediyor

Uluslararası Af Örgütü Avustralya ve 73 sivil toplum kuruluşu; Canberra hükümetinden, İsrail- Filistin çatışmasında ateşkes yapılması için arabulucu olmasını talep eden ortak bildiri yayımladı.

Uluslararası Af Örgütü Avustralya'nın X hesabından yapılan açıklamaya göre, yayımlanan ortak bildiride, Avustralya'nın en kısa sürede " İsrail'in Gazze'deki sivilleri hedef almasını durdurması" için hükümete baskı yapması gerektiği belirtildi.

Bildiride, "İsrail hükümetinin Gazze'yi kuşatması, bölgedeki insanların tüm temiz su, gıda, yakıt ve enerji ulaşımını kesti." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası Af Örgütü Avustralya temsilcilerinden Nikita White, "Hiçbir ülkenin savaş suçu işleyip ceza almamasına izin veremeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail güçlerinin, Gazze'de işlediği "uluslararası insan hakları yasası ihlallerinden endişe duyduklarını" belirten White, "Beyaz fosfor kullanılarak insan hakları ihlalleri yapıldığına dair kanıtlar topladık." ifadesini kullandı.

Bildiriyi imzalayanlar arasında İsrail'in saldırdığı Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yardım yapan Anglikan Denizaşırı Yardım Örgütü de bulunuyor.

Söz konusu bildiri, Uluslararası Af Örgütü Avustralya ve 73 sivil toplum kuruluşunca yayımlandı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 500 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 69 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.