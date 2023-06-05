Uluslararası Af Örgütü, Can Atalay'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ve hala cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü Ruhat Sena Akşener, "Bu siyasi güdümlü dava ve ona eşlik eden haksız tutukluluk kararları, Türkiye'de yargının bağımsızlığının ve hukukun üstünlüğünün aldığı hasarı gösteren örneklerden sadece biridir. Yargıtay, Can Atalay'ın derhal serbest bırakılmasını sağlamalıdır" dedi.

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ve hala cezaevinde tutuklu bulunan Can Atalay'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü Ruhat Sena Akşener, "Bu siyasi güdümlü dava ve ona eşlik eden haksız tutukluluk kararları, Türkiye'de yargının bağımsızlığının ve hukukun üstünlüğünün aldığı hasarı gösteren örneklerden sadece biridir. Yargıtay, Can Atalay'ın derhal serbest bırakılmasını sağlamalıdır" dedi.

Uluslararası Af Örgütü, 14 Mayıs milletvekili seçiminde TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen, Gezi tutuklusu Can Atalay'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. Milletvekili seçilmesinin ardından avukatları, 25 Mayıs'ta Can Atalay'ın mazbatasını teslim almış ve tahliyesi için aynı gün Yargıtay'a başvurmuştu. Atalay, 2 Haziran 2023 tarihinde TBMM'de düzenlenen milletvekili yemin törenine tahliye edilmediği için katılamamıştı.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü Ruhat Sena Akşener, bugün yazılı bir açıklama yaparak Atalay'ın serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Af Örgütü'nün yazılı açıklaması şöyle:

"25 Nisan 2022 tarihinden bu yana tutuklu olan ve Uluslararası Af Örgütü tarafından bir yıl önce düşünce mahkumu ilan edilen Gezi Yedilisi'nden biri olan Avukat Can Atalay'ın, milletvekili seçilmesine rağmen hala cezaevinde tutulması bu tutukluluğun hukuki bir amaç taşımadığını tekrar ortaya koymaktadır.

"YARGITAY, CAN ATALAY'IN DERHAL SERBEST BIRAKILMASINI SAĞLAMALIDIR"

Bu siyasi güdümlü dava ve ona eşlik eden haksız tutukluluk kararları, Türkiye'de yargının bağımsızlığının ve hukukun üstünlüğünün aldığı hasarı gösteren örneklerden sadece biridir. Yargıtay, Can Atalay'ın derhal serbest bırakılmasını sağlamalıdır. Uluslararası Af Örgütü, Gezi Davası sonucunda halihazırda asılsız suçlamalarla hapsedilen ve aralarında Can Atalay'ın da bulunduğu yedi düşünce mahkumunun serbest bırakılması çağrısını yineliyor."