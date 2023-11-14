Uluslararası Af Örgütü, Angkor Vat Tapınağı civarında yaşayan insanların zorla tahliyesini kınadı

Uluslararası Af Örgütü, Kamboçya hükümetinin Angkor Vat Tapınağı civarında yaşayan insanları zorla tahliye etmesini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi. Raporda, bölgede yaşayan insanların tehdit ve şiddet eylemleriyle tahliye edildiği ve yeni yerleşim yerlerinde istihdam olanaklarının olmadığı belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü, Kamboçya hükümetinin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alan Angkor Vat Tapınağı civarında yaşayan insanları zorla tahliye etmesinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu savundu.

Uluslararası Af Örgütü, Sieam Reap kentinde bulunan yaklaşık 1000 yıllık Angkor Vat Tapınağı'nın bulunduğu bölgede yaşayan insanların "zorla" tahliye edilmesine ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, Kamboçya'nın 2022'den bu yana UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Angkor Vat Tapınağı kompleksini koruma gerekçesiyle 40 bin kişiyi tahliye ettiği belirtildi.

Bölgede yaşayan 100'den fazla kişiyle yapılan röportajda, Kamboçyalı yetkililerin, bu kişileri "tehdit ve şiddet eylemleri" ile bölgeyi tahliye etmeye zorladığı kaydedildi.

Raporda, yetkililerin "temel hizmetlerden yoksun çorak bir yerleşim yerine" tahliye ettiği bölge sakinlerinin, burada istihdam olanaklarının olmamasından da şikayet ettiği bildirildi.

Uluslararası Af Örgütü Doğu, Güneydoğu Asya ve Pasifik Araştırma Bölge Direktör Yardımcısı Montse Ferrer, yaptığı açıklamada, "Kamboçya yetkilileri, Angkor'da yaşayan aileleri acımasızca yerlerinden ederek, onları kötü hazırlanmış yeniden yerleştirme alanlarında kıt kanaat yaşamaya zorladı. Yetkililer, insanları zorla tahliye etmeye ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlal etmeye derhal son vermelidir." ifadelerini kullandı.

Ferrer, "UNESCO, insan haklarını tüm eylemlerinin merkezine koymaya kararlıysa, Dünya Miras Listesi'ndeki alanın yönetimi adına zorla tahliyeleri kesin bir dille kınamalı" değerlendirmesinde bulunarak, UNESCO'nun Kamboçya hükümetini bu eylemi durdurmaya çağırması gerektiğini vurguladı.

Tahliye kararı

Dönemin başbakanı Hun Sen, 2022'de, Angkor'un UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki statüsünü korumak için bölgenin tahliye edileceğini açıklamıştı.

Başbakan Hun Sen, belirlenen tarihte bölgeden ayrılmayanların tazminat hakkından yararlanamayacağı uyarısında bulunmuştu.