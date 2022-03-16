Uluslararası Adalet Divanı, "Rusya, Ukrayna'ya yönelik işgalini derhal sonlandırmalı" açıklamasında bulundu. - Haberler

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Uluslararası Adalet Divanı, "Rusya, Ukrayna'ya yönelik işgalini derhal sonlandırmalı" açıklamasında bulundu.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Uluslararası Adalet Divanı,

Uluslararası Adalet Divanı, "Rusya, Ukrayna'ya yönelik işgalini derhal sonlandırmalı" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Adalet Divanı, " Rusya, Ukrayna'ya yönelik işgalini derhal sonlandırmalı" açıklamasında bulundu. - LAHEY

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ukrayna, Adalet, Rusya, Politika, Haberler

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