Uluslararası Adalet Divanı, "Rusya, Ukrayna'ya yönelik işgalini derhal sonlandırmalı" açıklamasında bulundu.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Uluslararası Adalet Divanı, "Rusya, Ukrayna'ya yönelik işgalini derhal sonlandırmalı" açıklamasında bulundu.
Uluslararası Adalet Divanı, " Rusya, Ukrayna'ya yönelik işgalini derhal sonlandırmalı" açıklamasında bulundu. - LAHEY
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
İhlas Haber Ajansı / Politika