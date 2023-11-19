Uluslararası 24. Çocuk Forumu'nda Filistinli çocuk İsrail zulmünü anlattı

24 ülkeden çocuğun katılımı ile düzenlenen Uluslararası 24. Çocuk Forumu'na Filistin'den katılan Mohammad Deek, İsrail tarafından tutuklanan ve zeytin toplarken öldürülen arkadaşlarının hikayesini paylaştı.

ANKARA (İHA) – 24 ülkeden çocuğun katılımı ile düzenlenen Uluslararası 24. Çocuk Forumu'na Filistin'den katılan Filistinli Mohammad Deek, "Son zamanlarda en yakın arkadaşlarımdan birisi İsrail tarafından tutuklandı. Bir arkadaşım da zeytin toplarken öldürüldü" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF iş birliğinde dünyanın farklı kültür ve coğrafyalarından çocukların bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına imkan sağlayacak Uluslararası 24. Çocuk Forumu 'Bugünü Beraber İnşa Edelim' temasıyla 24 ülkeden çocukların katılımıyla bugün başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen forumun açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sayın Rıdvan Duran ve Çocuk Danışma Kurulu üyeleri, deprem bölgesinden çocuklar ile Arnavutluk, Karadağ, Azerbaycan, Katar, Romanya, Kazakistan, Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kırgızistan, Tacikistan, Bosna Hersek, Kosova, Tanzanya, Bulgaristan, Kuveyt, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Filistin, Kuzey Makedonya, Ürdün, Özbekistan ve Hırvatistan'dan çocuklar katılım sağlayacak.

Temasının, 81 İl Çocuk Hakları Komitesinin önerdiği konulardan yola çıkılarak, Çocuk Danışma Kurulu tarafından belirlendiği Çocuk Forumu'nda, komite üyesi çocuklar gruplara ayrılarak belirlenen başlık ve alt başlıklar çerçevesinde çalışıyor ve sonunda çalışılan konular raporlanıp Sonuç Bildirgesi haline getiriliyor. Ardından bildirge Çocuk Hakları Türkiye Koordinatörleri tarafından üst düzey yetkililerce yapılan bir toplantıda sunuluyor.

"Bir arkadaşım da zeytin toplarken öldürüldü"

Filistin'in Ramallah kentinden 24.Çocuk Forumu için Türkiye'ye gelen Mohammad Deek, "Türk halkını seviyoruz ve gurur duyuyoruz. Teşekkür etmek istiyorum. Biz Filistin'de çok çekiyoruz. Savaş sadece Gazze içinde değil Filistin'in her yerinde. Her gün ayrı bir korku içerisinde yaşıyoruz. Tüm dünyaya seslenmek istiyorum bir katliam içerisindeyiz. Tüm dünyanın yardımlarını bekliyoruz. Gerçekleştirilen forumdan sonra da Filistin'e daha da yardım geleceğini düşünüyorum. Son zamanlarda en yakın arkadaşlarımdan birisi İsrail tarafından tutuklandı. Bir arkadaşım da zeytin toplarken öldürüldü" ifadelerini kullandı.

Forum bugün ve yarın çocukların katılımı ile devam edecek. Kapanış programına ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da iştirak edecek. - ANKARA