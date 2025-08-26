Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu'ndan Malazgirt Zaferi Mesajı

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.

ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sultan Alparslan'ın önderliğinde kazanılan bu zafer, aziz milletimizin birlik ve inançla neleri başarabileceğinin en güçlü göstergesidir. Malazgirt Zaferi, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olmasının kapılarını aralamıştır. Malazgirt'te sergilenen kahramanlık, milletimizin tarih sahnesindeki varlığını perçinlemiş, vatan, bayrak ve inanç uğruna verilen mücadelenin sembolü haline gelmiştir. Bugün bizlere düşen görev, Malazgirt'teki ruhu yaşatmak, birlik ve beraberlik içerisinde vatanımıza sahip çıkmak ve geleceğe güçlü adımlarla yürümektir. Aziz milletimizin tarih boyunca sergilediği kahramanlık ve fedakarlık, yarınlarımız için en büyük ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Türk milletinin birliği, dirliği, istiklali, istikbali ve vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi; gazilerimizi, Sultan Alparslan'dan, Osman Gazi'ye, Fatih'ten, Atatürk'e uzanan devlet geleneğimizi koruyup yücelten atalarımızı rahmet ve şükranla anar, Malazgirt Meydan Zaferi'nin yıl dönümünü kutlar, aziz milletimizin birlik ve dirlik içinde ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşamasını dilerim."