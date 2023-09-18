Uludağ Milli Parkı'nda Helikopter Pisti Tartışması

ZEHRA DEĞİRMENCİ/SİBEL KAHRAMAN

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Uludağ Milli Park sınırları içerisinde bulunan Kirazlıyayla piknik alanına helikopter pisti yapılmasına tepki gösterdi. Sarıbal, "Burası babanızın malı değil, halkın malı. Burada onlarca endemik bitki var. Bitki örtüsü var. Bütün bu yetkilileri uyarıyoruz. Bu yapılan Bursa halkına, Uludağ'a saldırıdır. Kimin yaptığının da bir önemi yoktur. Otel sahibi, öbürü, beriki hiç fark etmez. Yazıktır. Bu hareket yapılmaz" dedi.

Uludağ Milli Parkı Kirazlıyayla'da birinci derece sit alanında bulunan piknik alanına helikopter pisti yapılmasına CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve DOĞADER Başkanı Sedat Güler tepki gösterdi. Sarıbal ve Güler pistin yapılacağı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Kirazlıyayla'da yeşil örtünün kazınıp üzerine mıcır döküldüğünü tespit ettiklerini söyleyen Güler, "Aldığımız duyumlara göre bir otel şirketiyle protokol yapılmış ve burası kiralanmış Milli Parklar tarafından. Burası halka açık bir yayladır. Yani Bursalıların günübirlik piknik yaptığı bir alandır. İkincisi, burada endemikler vardır. En önemlisi Uludağ çiğdemleri çıkar burada ilkbaharda. Üçüncüsü, birinci derece sit alanıdır burası. Yani Bursa'daki koruma altına alınmış tarihi bir binayı yıkmakla, şu yaylayı bu hale getirmek arasında hiçbir fark yoktur" dedi.

"3 KİLOMETRE YAKININDA BAŞKA PİSTLER VAR"

İktidarın Bursa'nın her yerini adeta para, kar ve rant haline getirdiğini söyleyen Sarıbal, "Uludağ Alan Başkanlığı yetmedi, şimdi de halkın gelip gününü geçirdiği, piknik yaptığı yerlere bile gözünü dikti" dedi. Sarıbal şunları söyledi:

"Bursa Ticaret ve Sanayi Odası karşı tarafı kiralamış, Milli Parklarla sözleşme yapmış, her zaman yapılan hülle yoluyla işletmesini açık artırmayla almış, daha sonra bir otele, Swissotel'e vermiş. Swissotel belli ki buraya bir yatırım yapıyor ama kendisine gelecek olan turistleri herhalde buraya indirmek için bu güzelim alanı katlediyor. Peki Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ne yapıyor? Vali ne yapıyor? Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı ne yapıyor? Gözümüzün içine baka baka adeta herkesin gördüğü bir alanda piknik alanı, birinci derecede sit alanı, bırakın mıcır dökmeyi, bırakın toprağa oymayı, elleyemezsiniz, hiçbir şey yapamazsınız. Birinci derecede doğal sit alanı olmasının özelliği bu. Gelmişler burayı kazımışlar, şimdi de mıcır dökmüşler, beyefendiler buraya pist yapıp helikopterle gelecekler. ya utanmıyorlar mı bunlar? Üç dört kilometre ileride oteller bölgesinde helikopter pisti var. Beyefendiler bu kadar mı lüks yaşayacaklar? Bu kadar mı hainlik? Bu kadar mı Uludağ'a adeta katliam derecesine varacak operasyon?"

"BU YAPILAN BURSA HALKINA SALDIRIDIR"

Otel yetkililerine, Bursa Valisi'ne ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne seslenen Sarıbal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Otel yetkililerini uyarıyoruz. Bu yaptığınız bu dağa, bu ülkenin, Bursa'nın en önemli kaynağına müthiş bir saldırıdır. Valiyi uyarıyoruz. Sayın Vali, görevinizi yapın. Milli Parklar Bölge Müdürlüğünü uyarıyoruz. Burası babanızın malı değil, halkın malı. Burada onlarca endemik bitki var. Bitki örtüsü var. Bütün bu yetkilileri uyarıyoruz. Bu yapılan Bursa halkına, Uludağ'a saldırıdır. Kimin yaptığının da bir önemi yoktur. Otel sahibi, öbürü, beriki hiç fark etmez. Yazıktır. Bu hareket yapılmaz. Derhal tekrar eski haline döndürülmesi, buranın doğal halde bırakılması, insanların günübirlik piknik alanı olarak durması mümkün. Sonuçta helikopter acil bir durum olduğunda zaten bu zemine inebilir ama bu kadar acımasızca, doğal yapısı bozulup helikopter buraya indirilemez. Bu açıkça arkasında başka planların da olduğunu, büyük projelerin olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bütünüyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na da bir uyarımız olsun. Kiralık olarak verdiğiniz ama Milli Parklar'dan kiraladığınız bu yerde neler yapıldığının farkında mısınız? Onlar belki bir şirket, para kazanmak için bunu yapıyorlar ama siz Bursa'nın her yerinden para kazanıyorsunuz. Bu işin içindesiniz. Bir de sizin hangi gözle baktığınızı görelim diyoruz. O yüzden Bursa'ya en yüksek sesle sesleniyoruz; Uludağ sadece Bursa'nın değil, Uludağ Türkiye'nin, Uludağ dünya mirası. Yani hepimizin, yani insanlığın. Gelin hep beraber bir kez daha ses çıkarın. Uludağ'a dokunmayın. Kirazlıyayla'ya dokunmayın. Piknik alanlarına dokunmayın. Yani para her şey değil. Oksijen, yaşam, su… Uludağ giderse suyunuz da olmaz, oksijeniniz de olmaz. Tüm Bursa halkını göreve ve sorumluluğa davet ediyoruz."