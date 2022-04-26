Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığı görevine Özarslan atandı - Haberler

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Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığı görevine Özarslan atandı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığı görevine Özarslan atandı

Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığı görevine Bilgehan Çağrı Özarslan atandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığı görevine Bilgehan Çağrı Özarslan atandı.

Daha önceden Kadıköy Ülkü Ocakları Başkanı ve İstanbul Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcılığında bulunan Bilgehan Çağrı Özarslan, Erzincan İl Başkanlığı görevine atandı.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından gerçekleştiren devir töreninde Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığı görevini atanan Özarslan, 2018 yılından itibaren Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığını yürüten Vasfi Karatepe'den bayrağı teslim aldı. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ülkü Ocakları, Erzincan, İstanbul, Kadıköy, Politika, Haberler

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