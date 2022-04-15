Ülkü Ocakları Dursunbey'de iftar programında buluştu - Haberler

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Ülkü Ocakları Dursunbey'de iftar programında buluştu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ülkü Ocakları Dursunbey'de iftar programında buluştu

Ülkü Ocakları Dursunbey İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Ülkü Ocakları Dursunbey İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programa Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Ülkü Ocakları Balıkesir İl Başkanı Kazım Çalışkan, Dursunbey Belediye Başkan vekili Halil Sarıoğlu, MHP Dursunbey İlçe Başkanı Murat İnan ve çok sayıda partili katıldı.

Ülkü Ocakları Dursunbey İlçe Başkanı Muhammet Demiraslan'ın iftar sonrası yaptığı açıklamada; "Mübarek Ramazan ayını idrak etmenin sevincini ve gönül huzurunu yaşadığımız bugünlerde özlenen eski geleneklerimizi hatırlamanın ve hatırlatmanın coşkusuyla bir program hazırladık. Programımıza katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah Ülkü Ocakları olarak Ramazan ayı boyunca faaliyetlerimiz devam edecek" dedi. - BALIKESİR

Ülkü Ocakları Dursunbey'de iftar programında buluştu

Ülkü Ocakları Dursunbey'de iftar programında buluştu

Ülkü Ocakları Dursunbey'de iftar programında buluştu

İhlas Haber Ajansı / Politika

Orman İşletme Müdürlüğü, Ülkü Ocakları, Balıkesir, Hisarcık, Politika, Haberler

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